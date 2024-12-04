На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро — Finance.ua
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На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро

Казна и Политика
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На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро
На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро
В Украине планируется реализовать железнодорожный инфраструктурный проект, предусматривающий развитие евроколеи на территории страны и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и для пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Впервые железнодорожный инфраструктурный проект будет реализован благодаря софинансированию из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета. Он предусматривает развитие евроколеи на территории Украины и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров», — говорится в сообщении.
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Общая стоимость проекта 85,91 млн евро, она будет покрыта за счет средств CEF 2023, госбюджета, привлеченных и собственных средств Укрзализныци.
Проект планируется реализовать до 2027 года, часть средств уже предусмотрена в госбюджете и выделен авансовый платеж фондом CEF.
В проект входит:
  • разработка технико-экономической и проектной документации развития колеи шириной 1435 мм в направлении Львова и на участках Львов — Черновцы — Вадул-Сирет — Госграница;
  • строительство и электрификация колеи шириной 1435 мм на небольших участках возле пунктов пропуска;
  • электрификация участка Чоп — Ужгород;
  • разработка стратегии развития Львовского железнодорожного узла.
Благодаря реализации проекта в перспективе Укрзализныця сможет построить и оборудовать в соответствии с требованиями TEN-T четыре международных транспортных коридора: Северное море — Балтия, Балтийское — Черное — Эгейское море, Балтийское — Адриатическое море и Рейн — Дунай.
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Напомним, что 24 октября 2024 года подписано Соглашение о гранте между Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) и АО «Укрзализныця» в рамках программы CEF 2023 Transport Call.
Как сообщалось ранее, в прошлом году в рамках конкурса CEF-2022 Укрзализныця получила грант 52,5 млн евро на постройку пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.
По материалам:
Finance.ua
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