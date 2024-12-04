На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро — Finance.ua

На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро Сегодня 19:15 — Казна и Политика

На строительство евроколеи в Украине потратят почти 86 млн евро

В Украине планируется реализовать железнодорожный инфраструктурный проект, предусматривающий развитие евроколеи на территории страны и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Впервые железнодорожный инфраструктурный проект будет реализован благодаря софинансированию из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета. Он предусматривает развитие евроколеи на территории Украины и увеличение логистических возможностей как для грузовых перевозок, так и пассажиров», — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта 85,91 млн евро, она будет покрыта за счет средств CEF 2023, госбюджета, привлеченных и собственных средств Укрзализныци.

Проект планируется реализовать до 2027 года, часть средств уже предусмотрена в госбюджете и выделен авансовый платеж фондом CEF.

В проект входит:

разработка технико-экономической и проектной документации развития колеи шириной 1435 мм в направлении Львова и на участках Львов — Черновцы — Вадул-Сирет — Госграница;

строительство и электрификация колеи шириной 1435 мм на небольших участках возле пунктов пропуска;

электрификация участка Чоп — Ужгород;

разработка стратегии развития Львовского железнодорожного узла.

Благодаря реализации проекта в перспективе Укрзализныця сможет построить и оборудовать в соответствии с требованиями TEN-T четыре международных транспортных коридора: Северное море — Балтия, Балтийское — Черное — Эгейское море, Балтийское — Адриатическое море и Рейн — Дунай.

Читайте также Как строят евроколею Чоп-Ужгород

Напомним, что 24 октября 2024 года подписано Соглашение о гранте между Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) и АО «Укрзализныця» в рамках программы CEF 2023 Transport Call.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в рамках конкурса CEF-2022 Укрзализныця получила грант 52,5 млн евро на постройку пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.