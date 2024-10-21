Строительство европутей Чоп-Ужгород. «Укрзализныця» назвала финальные сроки — Finance.ua

Строительство европутей Чоп-Ужгород. «Укрзализныця» назвала финальные сроки Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Строительство европутей Чоп-Ужгород. «Укрзализныця» назвала финальные сроки

АО «Укрзализныця» выполнило часть работ по строительству европутей на участке Чоп — Ужгород. Работы на широком участке путей будут завершены к концу 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, переведено 3,5 км широких путей на участке 8,3 км, что является частью проекта узких путей длиной 22 км.

«Продолжается активная фаза строительства европутей между Чопом и Ужгородом. В рамках проекта „Укрзализныця“ переводит широкие пути, выравнивая их на перегоне Струмковка — Чоп, где в дальнейшем также параллельно будут уложены европути. Уже переведено 3,5 км путей из 8,3 км. необходимых», — рассказали в «Укрзализныце».

Сообщается, что в рамках проекта также будет отремонтирован мост, идет обновление коммуникаций.

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«В течение последнего года мы подготовили всю базу для реализации ряда евроинтеграционных инфраструктурных проектов. В частности, нашли финансирование, разработали проектно-сметную документацию, а некоторые уже начали реализовывать. Самым масштабным (инфраструктурным проектом сейчас. — Ред.) является строительство европутей между Ужгородом и Чопом. „Укрзализныця“ должна завершить проект в запланированные сроки», — цитирует пресс-служба председателя правления Евгения Лященко.

По его словам, пассажиры и перевозчики уже в следующем году увидят положительный эффект от запуска европутей Чоп — Ужгород на грузовых и пассажирских маршрутах.

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«Пассажиры и перевозчики грузов в следующем году уже ощутят на себе его (проекта европутей Чоп — Ужгород. — Ред.) эффект. Ведь это новые удобные пассажирские маршруты и еще большие логистические возможности для грузоперевозок», — сказал Лященко.

В «Укрзализныце» напомнили, что между Ужгородом и Чопом будут функционировать два параллельных пути: широкий — 1520 мм и европуть — 1435.

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