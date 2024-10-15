Объединит Украину, Польшу, Румынию и Молдову: когда начнется строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву — Finance.ua
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Объединит Украину, Польшу, Румынию и Молдову: когда начнется строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву

Казна и Политика
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Объединит Украину, Польшу, Румынию и Молдову: когда начнется строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву
Объединит Украину, Польшу, Румынию и Молдову: когда начнется строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву
В 2025 году должно начаться строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены.
Об этом в интервью «Суспільному» рассказала первый заместитель главы Черновицкой ОВА Алена Атаманюк.
По ее словам, заявка на финансирование, которую подала «Укрзализныця» с правительством, победила и получит деньги на предпроектные и проектные работы.
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Благодаря этому через Черновицкую область построят евроколею в Сучаву. На первый этап проекта половину денег на строительство выделят из бюджета, другая половина — грантовая.
«Конечно, на это нужен определенный период времени, но ключевое, что это зафиксировано уже повсюду, начинается документальная работа, соответственно поэтапно мы дойдем до того, что действительно европейская колея будет проходить через Черновицкую область», — отметила Атаманюк.
Она добавила, что согласно проекту евроколея должна объединить такие города как Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены, что позволит Молдове и Украине экспортировать свою продукцию за границу в большем объеме.
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«Ведь сегодня европейская колея в Украине только в четырех областях. У нас фактически одна из таких областей. Далее нужно говорить о развитии евроколеи от Вадул Сирета в направлении Черновцов, а затем — во Львов», — подчеркнула Атаманюк.
Она добавила, что, вероятно, проект разделят на две части.
«Потому что для того чтобы построить железную дорогу от Черновцов до Львова, потребуется даже не один год. А сделать составную часть от Вадула до Черновцов можно гораздо быстрее», — пояснила чиновник.
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Она отметила, что пока что не известно, на каких участках области будет проходить колея. Это решают проектировщики. После окончательной экспертизы будет известна стоимость проекта и порядок его реализации.
По материалам:
Діло
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