Как строят евроколею Чоп-Ужгород — Finance.ua

Как строят евроколею Чоп-Ужгород Сегодня 12:15 — Фондовый рынок

Как строят евроколею Чоп-Ужгород

«Укрзалізниця» приступила к комплексу работ по подготовке земельного полотна к укладке 22 километров железнодорожной колеи евростандарта на участке Чоп-Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Компания на участке Чоп-Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рельсошпальную решетку», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что идет ремонт искусственных сооружений, расположенных вдоль участка. Ранее железнодорожники выполнили комплекс подготовительных работ.

В частности, проведена зачистка места строительства от поросли, кустарников, завершен текущий ремонт колеи № 2 станции Струмковка для движения железнодорожно-строительной техники.

Проектом предусмотрены строительство 22 км железнодорожной колеи европейского стандарта и реконструкция искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения.

Кроме того, планируется оснащение колеи двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Реализация проекта идет по графику и будет завершена до июля 2025 года.

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