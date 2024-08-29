Как строят евроколею Чоп-Ужгород — Finance.ua

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Как строят евроколею Чоп-Ужгород

Фондовый рынок
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Как строят евроколею Чоп-Ужгород
Как строят евроколею Чоп-Ужгород
«Укрзалізниця» приступила к комплексу работ по подготовке земельного полотна к укладке 22 километров железнодорожной колеи евростандарта на участке Чоп-Ужгород.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
«Компания на участке Чоп-Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рельсошпальную решетку», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что идет ремонт искусственных сооружений, расположенных вдоль участка. Ранее железнодорожники выполнили комплекс подготовительных работ.
В частности, проведена зачистка места строительства от поросли, кустарников, завершен текущий ремонт колеи № 2 станции Струмковка для движения железнодорожно-строительной техники.
Проектом предусмотрены строительство 22 км железнодорожной колеи европейского стандарта и реконструкция искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения.
Кроме того, планируется оснащение колеи двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.
Реализация проекта идет по графику и будет завершена до июля 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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