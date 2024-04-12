Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство — Finance.ua

Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство
«Укрзализныця» приступила к строительству европейской колеи между Чопом и Ужгородом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
«Ужгород становится первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой. Сегодня на Закарпатье начали строительство европейской колеи Чоп-Ужгород» — написал он.
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Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.
Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкой колеи и поездами стран ЕС.
Денежные средства
Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных «Укрзализныцей» в рамках программы Connecting Europe Facility.
В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов.
Напомним, Украина заключила соглашение с Соединенными Штатами Америки о передаче «Укрзализныци» 40 новых локомотивов.
Об этом сообщила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время совместного брифинга «Укрзализныци». Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что эти локомотивы выдаются Украине в кредит. «Особенность этого контракта состоит в том, что это коммерческий кредит на условиях мирного времени. Сумма более 150 млн долларов», — сказал министр.
Справка Finance.ua:
- АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года. Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко;
- Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области. Укрзализныця возглавила инициативу по объединению городского транспорта Киева и электричек Kyiv City Express в единую систему с общей оплатой услуг.
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