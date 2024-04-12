Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство — Finance.ua

Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Евроколея от Ужгорода до границы с ЕС: Укрзализныця начала строительство

«Укрзализныця» приступила к строительству европейской колеи между Чопом и Ужгородом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

«Ужгород становится первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой. Сегодня на Закарпатье начали строительство европейской колеи Чоп-Ужгород» — написал он.

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Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкой колеи и поездами стран ЕС.

Денежные средства

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных «Укрзализныцей» в рамках программы Connecting Europe Facility.

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В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов.

Напомним, Украина заключила соглашение с Соединенными Штатами Америки о передаче «Укрзализныци» 40 новых локомотивов.

Об этом сообщила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время совместного брифинга «Укрзализныци». Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что эти локомотивы выдаются Украине в кредит. «Особенность этого контракта состоит в том, что это коммерческий кредит на условиях мирного времени. Сумма более 150 млн долларов», — сказал министр.

Справка Finance.ua:

АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года. Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко;

Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области. Укрзализныця возглавила инициативу по объединению городского транспорта Киева и электричек Kyiv City Express в единую систему с общей оплатой услуг.

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