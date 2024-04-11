Укрзализныця в прошлом году получила 5 миллиардов прибыли — Finance.ua
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Укрзализныця в прошлом году получила 5 миллиардов прибыли

Фондовый рынок
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Укрзализныця в прошлом году получила 5 миллиардов прибыли
Укрзализныця в прошлом году получила 5 миллиардов прибыли
АО «Укрзализныця» по итогам прошлого года получило 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.
Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко на встрече с журналистами.
Согласно презентации, представленной на встрече, в 2023 году чистая прибыль УЗ составила 5 млрд грн. Размер прибыли в январе-марте этого года не был уточнен.
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Среди ключевых факторов, положительно повлиявших на финансовые результаты УЗ, в компании назвали:
  • доход от пассажирских перевозок, который увеличился благодаря увеличению пассажирооборота на 11% (+1,42 млрд грн);
  • уменьшение расходов на материалы и ремонты благодаря мерам по экономии, в частности, использованию старогорелых материалов (+4,81 млрд грн);
  • более стабильный, чем ожидалось изначально, курс гривны (+4,53 млрд грн);
  • восстановление полезности активов на деоккупированных территориях (+1,88 млрд грн).
Также положительное влияние на финансовый результат оказали отмена обязательства по уплате земельного налога за объекты на оккупированных территориях (+0,69 млрд грн), снижение ставки земельного налога за счет работы по перерегистрации земельных участков (+0,55 млрд грн), рост доходов от вспомогательной деятельности: услуг охраны — на 25% и услуг обслуживания пассажиров — на 24% (+527 млн ​​грн).
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В то же время негативное влияние на финансовые показатели УЗ оказало снижение в 2023 году дохода от грузовых перевозок, в связи с временной остановкой работы зернового коридора и конвенционными ограничениями на экспорт сельхозпродукции в ЕС (- 8,57 млрд грн), а также повышение заработной платы для избежания оттока кадров (-3,41 млрд грн).
Председатель правления компании отметил, что 50% прибыли, полученной в 2023 году, УЗ перечислила в госбюджет в виде дивидендов.
Также компания за собственные средства продолжает восстанавливать инфраструктуру, которая получает повреждения вследствие атак россии. И как один из крупнейших операторов распределения электроэнергии, инвестировала в защиту подстанций и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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