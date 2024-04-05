Укрзализныця анонсировала запуск «семейных вагонов» — Finance.ua

Укрзализныця анонсировала запуск «семейных вагонов» Сегодня 17:21

Укрзализныця анонсировала запуск «семейных вагонов»

АО «Укрзализныця» (УЗ) совместно с UNICEF планирует реализовать проект «семейных вагонов» на внутренних пассажирских перевозках.

Об этом сообщил глава правления УЗ Евгений Лященко на брифинге в четверг.

«Семейные вагоны» будут минимум на трех внутренних маршрутах, это шесть вагонов. Возможно, таких вагонов будет больше", — сказал Лященко.

По его словам, проект будет реализован до конца года.

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Глава УЗ также уточнил, что концепцию проекта разработала «Укрзализныця» с UNICEF, которая профинансирует переоборудование вагонов.

Напомним, Укрзализныця возглавила инициативу по объединению городского транспорта Киева и электричек Kyiv City Express в единую систему с общей оплатой услуг.

Еще два модернизированных электропоезда выходят на пригородные маршруты Полтавщины и Одесщины. В марте 2024 года на мощностях Укрзализныци модернизировали ЕР-9Е № 656 и ЭПЛ-9Т № 008.

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