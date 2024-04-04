Укрзализныця начала онлайн-продажу билетов в Венгрию — Finance.ua

Укрзализныця начала онлайн-продажу билетов в Венгрию Сегодня 15:15 — Личные финансы

Укрзализныця начала онлайн-продажу билетов в Венгрию

Как сообщила Укрзализныця, сегодня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию.

Об этом написала компания.

Новый прямой поезд № 143/146 Чоп — Будапешт — Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступен в приложении Укрзализныци.

Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии.

Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже. Мы напишем об этом отдельно.

Напомним, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев — Вена доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через «Дія.Підпис».

Справка Finance.ua:

АО «Укрзализныця» запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Об этом сообщила пресс-служба компании. Теперь для пользователей, авторизованных через «Дія.Підпис», в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

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