Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области — Finance.ua

Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области

«Укрзализныця» возглавила инициативу по объединению городского транспорта Киева и электричек Kyiv City Express в единую систему с общей оплатой услуг.

Об этом сообщает The Village.

Разработка УЗ

Укрзализныця сейчас работает над созданием своей собственной ІТ-системы для пригородного транспорта, которая будет поддерживать популярные платежные инструменты Киева и производить расчеты с городом после использования транспортной карты или мобильного приложения.

«Кольцо и остальные железнодорожные маршруты связаны. Логично, что всеми ими управляет УЗ. Но в системе может быть много операторов — для метро, ​​трамвая или маршрутки. Единственное, что должен быть единый билет», — говорит глава пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Введение единого билета

Следующим этапом в процессе объединения транспорта в единую систему является согласование графиков. Совместная диспетчеризация может быть полезна, например, в случае неполадок в работе киевского метро, ​​когда необходимо задержать отправку последней электрички.

На третьем этапе интеграции систем будут созданы безбарьерные пересадочные узлы, оборудованные лифтами, эскалаторами и пандусами. Станции будут работать по принципу «сухих ног», где пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта на другой в любую погоду, даже не намокнув во время дождя.

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