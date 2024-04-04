Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области — Finance.ua
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Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области

Фондовый рынок
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Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области
Укрзализныця хочет создать единый проездной билет для Киева и области
«Укрзализныця» возглавила инициативу по объединению городского транспорта Киева и электричек Kyiv City Express в единую систему с общей оплатой услуг.
Об этом сообщает The Village.

Разработка УЗ

Укрзализныця сейчас работает над созданием своей собственной ІТ-системы для пригородного транспорта, которая будет поддерживать популярные платежные инструменты Киева и производить расчеты с городом после использования транспортной карты или мобильного приложения.
«Кольцо и остальные железнодорожные маршруты связаны. Логично, что всеми ими управляет УЗ. Но в системе может быть много операторов — для метро, ​​трамвая или маршрутки. Единственное, что должен быть единый билет», — говорит глава пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Введение единого билета

Следующим этапом в процессе объединения транспорта в единую систему является согласование графиков. Совместная диспетчеризация может быть полезна, например, в случае неполадок в работе киевского метро, ​​когда необходимо задержать отправку последней электрички.
На третьем этапе интеграции систем будут созданы безбарьерные пересадочные узлы, оборудованные лифтами, эскалаторами и пандусами. Станции будут работать по принципу «сухих ног», где пассажиры смогут пересесть с одного вида транспорта на другой в любую погоду, даже не намокнув во время дождя.
По материалам:
Finance.ua
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