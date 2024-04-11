Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов — Finance.ua

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов Сегодня 16:42 — Личные финансы

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов

УЗ сообщила о запуске функции мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей в своем приложении

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Оттестировали новый сервис с 3225 пользователями, получили около 500 сообщений с предложениями и исправлениями и открываем доступ к сервису для всех пользователей приложения», — отмечает команда перевозчика.

Что известно о новой функции

Теперь для пользователей, авторизованных через «Дія.Підпис», доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Как работает автовыкуп билетов

При использовании функции мониторинга поезда можно также активировать автоматическую покупку билетов. Предусматривается автоматический ввод данных пассажиров и оплата заказа. При включении функции средства будут сниматься автоматически, а при отмене мониторинга или обнаружении доступных билетов эти деньги будут возвращаться автоматически.

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Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля). Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

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