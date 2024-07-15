Строительство европутей Чоп-Ужгород за три месяца не сдвинулось с места — Finance.ua
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Строительство европутей Чоп-Ужгород за три месяца не сдвинулось с места

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Строительство европутей Чоп-Ужгород за три месяца не сдвинулось с места
Строительство европутей Чоп-Ужгород за три месяца не сдвинулось с места
Железную дорогу европейских стандартов начали строить 11 апреля, но в настоящее время уложено только первое звено.
Об этом сообщает бывший директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Красноштан, передает ЦСТ.
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Европути Чоп — Ужгород не строят с апреля, когда «Укрзализныця» объявила о старте строительства.
Отмечается, что первое звено европутей уложили 11 апреля в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко.
«Уложена первая рльсошпальная решетка, что свидетельствовало о том, что уже очень скоро украинцы получат шикарную возможность путешествий в ЕС. Но спустя три месяца воодушевление упало: первая решетка пока что остается крайней на момент. Соответственно, оптимизм угасает», — отметил в обращении Красноштан.
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Сообщается, что Ужгород должен был стать первым областным центром, который получит сообщение с Европой по путям европейского образца шириной 1435 мм.
По материалам:
Економічна Правда
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