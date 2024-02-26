В правительстве анонсировали начало строительства евроколеи от границы с ЕС до Львова — Finance.ua

В правительстве анонсировали начало строительства евроколеи от границы с ЕС до Львова Сегодня 17:20 — Казна и Политика

В правительстве анонсировали начало строительства евроколеи от границы с ЕС до Львова

Строительство участка европейской колеи Мостиска-Скнилов от государственной границы с Польшей до Львова стартует в текущем году.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форуме «Украина. Год 2024» в воскресенье, его цитирует « Интерфакс-Украина ».

Читайте также Стало известно, когда Укрзализныця планирует завершить проект строительства евроколеи между Польшей и Львовом

«Строительство первого большого участка европейской колеи, Мостиска-Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем строить его уже в этом году вместе с европейскими партнерами и донорами», — рассказал он.

Строительство узкой евроколеи (1435 мм) по направлению Мостиска-Скнилов планировали начать еще в 2020 году. Также правительство внесло этот проект в список приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Проект оценивается в 20,8 млн долларов.

Читайте также Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву

Ранее директор департамента стратегии и трансформации «Укрзализныци» Олег Яковенко заявлял , что уже в первом квартале 2024 года Европейская комиссия может утвердить индикативные карты транспортной сети TEN-T, которые предусматривают продление коридоров сети на территорию Украины и Молдовы. Речь идет о почти 3300 км железнодорожных путей стандарта 1435 мм на территории Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.