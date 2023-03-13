Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву — Finance.ua

Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву Сегодня 19:34 — Личные финансы

В Украине начали строить первую европейскую железнодорожную колею, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.

До конца года планируется продлить евроколею от границы до Львова, сообщает ukrayina.pl

В настоящее время строится участок железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1435 мм от польского села Гребенное до украинской Равы-Русской, пишет польское издание Rzeczpospolita.

«До конца 2023 года мы продлим этот участок до Львова по широкой колее, которая уже есть. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава-Львов без пересадок и без замены шасси», — рассказал директор офиса международных проектов «Укрзализныци» Владимир Шемаев.

Это поможет разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.

Со временем планируется также построить новые колеи из Кракова во Львов через польское село Медыка и от Дорогуска через Ягодин до Ковеля.

Железнодорожные перевозки из Польши или Румынии в Украину могли бы быть значительно быстрее, без необходимости пересадки пассажиров и перегрузки грузов на границе, если бы не разница в ширине колеи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.