Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву — Finance.ua
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Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву

Личные финансы
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В Украине начали строить первую европейскую железнодорожную колею, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.
До конца года планируется продлить евроколею от границы до Львова, сообщает ukrayina.pl.
В настоящее время строится участок железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1435 мм от польского села Гребенное до украинской Равы-Русской, пишет польское издание Rzeczpospolita.
«До конца 2023 года мы продлим этот участок до Львова по широкой колее, которая уже есть. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава-Львов без пересадок и без замены шасси», — рассказал директор офиса международных проектов «Укрзализныци» Владимир Шемаев.
Это поможет разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.
Со временем планируется также построить новые колеи из Кракова во Львов через польское село Медыка и от Дорогуска через Ягодин до Ковеля.
Железнодорожные перевозки из Польши или Румынии в Украину могли бы быть значительно быстрее, без необходимости пересадки пассажиров и перегрузки грузов на границе, если бы не разница в ширине колеи.
По материалам:
РБК-Україна
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