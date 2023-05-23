Стало известно, когда Укрзализныця планирует завершить проект строительства евроколеи между Польшей и Львовом — Finance.ua

Стало известно, когда Укрзализныця планирует завершить проект строительства евроколеи между Польшей и Львовом Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Стало известно, когда Укрзализныця планирует завершить проект строительства евроколеи между Польшей и Львовом

«Укрзализныця» до конца года завершит проектирование строительства 1435-мм колеи (евроколеи) от государственной границы с Польшей до Львова на участке Мостиска-Скнилов.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Планируем завершить разработку проектной документации строительства колеи шириной 1435 мм (евроколеи) от государственной границы с Польшей до Львова. Речь идет о строительстве участка Мостиска-Скнилов. На данный момент уже есть технико-экономическое обоснование. Планируем завершить проектирование строительства в 2023 году», — рассказывает Лященко.

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Он также добавил, что реализация этого проекта позволит организовать сообщение по евроколее из Львова в Краков, Прагу и Вену.

Напомним, в апреле «Укрзализныця» успешно завершила тестовую поездку поезда по евроколее 1435 мм, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

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Економічна Правда По материалам:

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