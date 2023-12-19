В Україні зʼявиться 3300 км євроколій у межах розширення мережі TEN-T — УЗ Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Уже в першому кварталі 2024 року Європейська комісія може затвердити індикативні карти транспортної мережі TEN-T, які передбачають продовження коридорів мережі на територію України та Молдови.

Про це повідомив директор департаменту стратегії та трансформації «Укрзалізниці» Олег Яковенко під час конференції «Жнива перемоги», пише Forbes.

«Укрзалізниця» розраховує на затвердження індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) із включеними в неї українськими та молдавськими логістичними шляхами до березня 2024 року.

«Йдеться про майже 3300 км залізничних колій стандарту 1435 мм на території України», — повідомив Яковенко.

Зміни до мап мережі передбачають продовження чотирьох коридорів TEN-T на територію України та Молдови: Північно-Балтійський коридор через Київ продовжено до Дніпра, а також Ковеля та Ягодина, а через Львів — до пункту пропуску «Рава-Руська»; коридори Балтійське море — Адріатичне море та Рейн — Дунай продовжено через Львів до Чопа.

За його словами, усі чотири коридори проходитимуть через Львівський залізничний вузол, тож зараз УЗ активно веде перемовини з європейськими фондами, щоб розробити стратегію його розвитку.

ЄС створює Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T), щоб зʼєднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має завершитись побудова ключової мережі, а до 2050 року — загальної.

Україна увійшла до TEN-T у 2017 році. Відповідно до Індикативного інвестиційного плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму €4,45 млрд — це найбільший показник серед усіх держав Східного партнерства ЄС.

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