В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи — Finance.ua

В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи Сегодня 04:44 — Казна и Политика

В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи

Для интеграции в сеть европейских железных дорог на территории Украины могут построить почти 3,3 тыс. км евроколеи.

Об этом в интервью изданию «Дело» рассказал член правления общества Евгений Шрамко.

Чиновник отметил, что развитие евроколеи на территории Украины является одним из стратегических вопросов для «Укрзализныци».

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«В начале июля аналитическое подразделение Jaspers опубликовало результаты исследований, разработанных по заказу Европейской комиссии по стратегической интеграции украинских и молдавских железнодорожных сетей в Европейское пространство. Укрзализныця активно участвовала в подготовке этого исследования. Эта стратегия предполагает строительство примерно 3,3 тыс. км путей европейского стандарта на территории Украины. Именно эти пути войдут в четыре европейских железнодорожных TEN-T коридора», — отметил Евгений Шрамко.

Для реализации этих планов Укрзализныця планирует сотрудничать с основным европейским фондом развития инфраструктуры Connecting europe facility. С этим фондом Украина подписала соглашение об ассоциации, которое дает возможность получения грантового финансирования до 50% стоимости проекта.

«„Укрзализныця“ уже начала сотрудничество с фондом и получила грантовое финансирование проектов развития железнодорожных переходов со странами ЕС на сумму 51 млн евро», — подчеркнул член правления общества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

МінПром По материалам:

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