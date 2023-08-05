В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи

Казна и Политика
27
В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи
В Украине планируют построить 3,3 тыс. км евроколеи
Для интеграции в сеть европейских железных дорог на территории Украины могут построить почти 3,3 тыс. км евроколеи.
Об этом в интервью изданию «Дело» рассказал член правления общества Евгений Шрамко.
Чиновник отметил, что развитие евроколеи на территории Украины является одним из стратегических вопросов для «Укрзализныци».
Читайте также
«В начале июля аналитическое подразделение Jaspers опубликовало результаты исследований, разработанных по заказу Европейской комиссии по стратегической интеграции украинских и молдавских железнодорожных сетей в Европейское пространство. Укрзализныця активно участвовала в подготовке этого исследования. Эта стратегия предполагает строительство примерно 3,3 тыс. км путей европейского стандарта на территории Украины. Именно эти пути войдут в четыре европейских железнодорожных TEN-T коридора», — отметил Евгений Шрамко.
Место для вашей рекламы
Для реализации этих планов Укрзализныця планирует сотрудничать с основным европейским фондом развития инфраструктуры Connecting europe facility. С этим фондом Украина подписала соглашение об ассоциации, которое дает возможность получения грантового финансирования до 50% стоимости проекта.
«„Укрзализныця“ уже начала сотрудничество с фондом и получила грантовое финансирование проектов развития железнодорожных переходов со странами ЕС на сумму 51 млн евро», — подчеркнул член правления общества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
МінПром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.