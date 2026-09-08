Великобритания выделит £100 млн: на что пойдут деньги Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Великобритания выделит £100 млн: на что пойдут деньги

Великобритания выделит £100 миллионов ($135,5 миллиона) на пакет противовоздушной обороны для Украины, в который войдут ракеты для систем Patriot и другое оборудование. Его должны доставить до начала зимы.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Финансирование будет направлено через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). За эти деньги Украина получит ракеты для Patriot и другие средства ПВО.

Также Великобритания продолжит поставлять Украине беспилотники. Лондон планирует передать более 120 тысяч дронов в этом году, из которых 25 тысяч уже доставлены. Речь идет о дронах-перехватчиках для уничтожения российских БПЛА, разведывательных и ударных беспилотниках.

Читайте также Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ

Ранее Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве в сфере военного искусственного интеллекта (ИИ).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.