Великобритания выделит £100 млн: на что пойдут деньги

Великобритания выделит £100 миллионов ($135,5 миллиона) на пакет противовоздушной обороны для Украины, в который войдут ракеты для систем Patriot и другое оборудование. Его должны доставить до начала зимы.
Финансирование будет направлено через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). За эти деньги Украина получит ракеты для Patriot и другие средства ПВО.
Также Великобритания продолжит поставлять Украине беспилотники. Лондон планирует передать более 120 тысяч дронов в этом году, из которых 25 тысяч уже доставлены. Речь идет о дронах-перехватчиках для уничтожения российских БПЛА, разведывательных и ударных беспилотниках.