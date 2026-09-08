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«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия

Казна и Политика
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«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия
«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия
9706 хозяйствующих субъектов вошли в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2026 года.
Об этом сообщает ГНС.
В восьмой сформированный Перечень вошло наибольшее количество плательщиков за весь период его формирования.
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Начиная с августа 2025 года — рост почти на 36%.
За январь-июнь 2026 года налогоплательщики, включенные в Перечень, уплатили в сводный бюджет 192,7 млрд грн налогов. Это — 16,23% от общего объема налоговых поступлений.
В Список включены:
9132 юридических лица, в том числе:
  • 5068 — юридических лиц на общей системе налогообложения;
  • 484 — резиденты Дія. City;
  • 1707 — юридических лиц — плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • 1873 — юридические лица — плательщики единого налога IV группы;
  • 574 ФЛП, в том числе:
  • 73 — ФЛП на общей системе налогообложения;
  • 501 — ФЛП — плательщик единого налога ІІІ группы.
Утвержденный Список будет обнародован 18.09.2026 на веб-портале ГНС в разделе «Плательщики из перечня «.
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Всем налогоплательщикам, включенным в Перечень, 1 сентября направлены соответствующие сообщения в электронный кабинет.
Налогоплательщик, не желающий обнародования информации о нем, может подать в ГНС соответствующее уведомление в электронной форме средствами электронной связи.
Ранее говорилось, что изменения в Налоговый кодекс стимулировали рост числа участников Перечня плательщиков с высоким уровнем налогового доверия. По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, что дает участие в «Клубе»
В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — известен как закон о «Клубе белого бизнеса». Закон предусматривает создание отдельного Перечня налогоплательщиков с высокими преимуществами налоговом администрировании во время военного положения. Например:
  • мораторий на определенные виды документальных проверок;
  • сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС;
  • закрепление за плательщиком комплаенс-менеджера для оперативного решения вопросов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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