«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия

Всем налогоплательщикам, включенным в Перечень, 1 сентября направлены соответствующие сообщения в электронный кабинет.
Налогоплательщик, не желающий обнародования информации о нем, может подать в ГНС соответствующее уведомление в электронной форме средствами электронной связи.
Ранее говорилось, что изменения в Налоговый кодекс стимулировали рост числа участников Перечня плательщиков с высоким уровнем налогового доверия. По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, что дает участие в «Клубе»
В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — известен как закон о «Клубе белого бизнеса». Закон предусматривает создание отдельного Перечня налогоплательщиков с высокими преимуществами налоговом администрировании во время военного положения. Например:
мораторий на определенные виды документальных проверок;
сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС;
закрепление за плательщиком комплаенс-менеджера для оперативного решения вопросов.