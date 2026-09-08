«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия Сегодня 10:00 — Казна и Политика

«Клуб белого бизнеса» вырос до рекорда: более 9 тыс. плательщиков с высоким уровнем налогового доверия

9706 хозяйствующих субъектов вошли в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2026 года.

Об этом сообщает ГНС

В восьмой сформированный Перечень вошло наибольшее количество плательщиков за весь период его формирования.

Начиная с августа 2025 года — рост почти на 36%.

За январь-июнь 2026 года налогоплательщики, включенные в Перечень, уплатили в сводный бюджет 192,7 млрд грн налогов. Это — 16,23% от общего объема налоговых поступлений.

В Список включены:

9132 юридических лица, в том числе:

5068 — юридических лиц на общей системе налогообложения;

484 — резиденты Дія. City;

1707 — юридических лиц — плательщиков единого налога ІІІ группы;

1873 — юридические лица — плательщики единого налога IV группы;

574 ФЛП, в том числе:

73 — ФЛП на общей системе налогообложения;

501 — ФЛП — плательщик единого налога ІІІ группы.

Утвержденный Список будет обнародован 18.09.2026 на веб-портале ГНС в разделе « Плательщики из перечня «.

Всем налогоплательщикам, включенным в Перечень, 1 сентября направлены соответствующие сообщения в электронный кабинет.

Налогоплательщик, не желающий обнародования информации о нем, может подать в ГНС соответствующее уведомление в электронной форме средствами электронной связи.

Ранее говорилось , что изменения в Налоговый кодекс стимулировали рост числа участников Перечня плательщиков с высоким уровнем налогового доверия. По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, что дает участие в «Клубе»

В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — известен как закон о «Клубе белого бизнеса». Закон предусматривает создание отдельного Перечня налогоплательщиков с высокими преимуществами налоговом администрировании во время военного положения. Например:

мораторий на определенные виды документальных проверок;

сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС;

закрепление за плательщиком комплаенс-менеджера для оперативного решения вопросов.

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