«Клуб белого бизнеса» значительно расширился — Гетманцев

Казна и Политика
По сравнению с предыдущим обновлением список вырос на 1353 участника
Изменения в Налоговый кодекс стимулировали рост числа участников Перечня плательщиков с высоким уровнем налогового доверия. По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По сравнению с предыдущим обновлением список вырос на 1353 участника. В настоящее время в него включены:
  • 8410 юридических лиц;
  • 581 физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик, Инфографика: Даниил Гетманцев

Распределение по системам налогообложения и отраслям

Участники «Клуба» представляют практически все секторы экономики (19 секций КВЭД). По словам Гетманцева, критерии позволяют приобщиться к Перечню представителям любой отрасли или формы собственности.
Текущее распределение по моделям налогообложения выглядит следующим образом:
  • общая система: 4789 плательщиков;
  • упрощенная система: 3751 плательщик;
  • резиденты «Дія.City»: 451 плательщик.
В зависимости от системы налогообложения в Перечне находятся 4789 плательщиков общей системы, 3751 плательщик упрощенной системы и 451 плательщик «Дія.City», Инфографика: Даниил Гетманцев

Что дает участие в «Клубе»

В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — известен как закон о «Клубе белого бизнеса».
Закон предусматривает создание отдельного Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, получающих ряд преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. Например:
  • мораторий на определенные виды документальных проверок;
  • сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС;
  • закрепление за плательщиком комплаенс-менеджера для оперативного решения вопросов.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
