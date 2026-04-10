«Клуб белого бизнеса» значительно расширился — Гетманцев

По сравнению с предыдущим обновлением список вырос на 1353 участника

Изменения в Налоговый кодекс стимулировали рост числа участников Перечня плательщиков с высоким уровнем налогового доверия. По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По сравнению с предыдущим обновлением список вырос на 1353 участника. В настоящее время в него включены:

8410 юридических лиц;

581 физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

По состоянию на начало февраля 2026 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» входят 8991 налогоплательщик, Инфографика: Даниил Гетманцев

Распределение по системам налогообложения и отраслям

Участники «Клуба» представляют практически все секторы экономики (19 секций КВЭД). По словам Гетманцева, критерии позволяют приобщиться к Перечню представителям любой отрасли или формы собственности.

Текущее распределение по моделям налогообложения выглядит следующим образом:

общая система: 4789 плательщиков;

упрощенная система: 3751 плательщик;

резиденты «Дія.City»: 451 плательщик.

В зависимости от системы налогообложения в Перечне находятся 4789 плательщиков общей системы, 3751 плательщик упрощенной системы и 451 плательщик «Дія.City», Инфографика: Даниил Гетманцев

Что дает участие в «Клубе»

В июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» — известен как закон о «Клубе белого бизнеса».

Закон предусматривает создание отдельного Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, получающих ряд преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. Например:

мораторий на определенные виды документальных проверок;

сокращение сроков камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения НДС;

закрепление за плательщиком комплаенс-менеджера для оперативного решения вопросов.

