Долг государству: 263,32 млрд грн налогов компании задолжали (инфографика) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Долг государству: 263,32 млрд грн налогов компании задолжали (инфографика)

218 731 компания имеет налоговый долг на общую сумму 263,32 млрд грн по состоянию на начало июля 2026 года.

В среднем, около 1,2 млн грн должна государству одна компания-должник, пишет Опендатабот

За полгода количество компаний с налоговыми долгами выросло на 3%, а общая сумма задолженности — на 4%. Для сравнения, в течение всего 2025 года количество должников увеличилось всего на 4%, однако сумма долга выросла сразу в 1,6 раза — примерно на 100 млрд грн.

В общей сложности в 2,5 раза возросла сумма налогового долга компаний с начала полномасштабной войны.

Больше всего компаний-должников зарегистрировано в Киеве — 58 056 или 27% от общего количества. На столичный бизнес приходится более трети всего налогового долга компаний — 96,06 млрд грн.

На втором месте Днепропетровщина — 17 042 компании задолжали 23,37 млрд грн налогов. Далее Харьковщина — 15 202 компании с совокупным долгом 10,56 млрд грн.

Но самый большой средний долг у компаний на Полтавщине — 2,78 млн грн на одного должника. В Кировоградской области этот показатель составляет 2,2 млн грн на 1 компанию.

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Следует отметить, что суммы значительно больше приходятся на крупных налогоплательщиков. Так, среди компаний, зарегистрированных в Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, средний долг составляет 561,22 млн грн на одну компанию. В Западном же управлении — 478,8 млн грн.

Несмотря на большую сумму долга, на крупных плательщиков приходится сравнительно небольшая часть общей задолженности: 19,94 млрд. грн., или около 8%.

Ранее говорилось , что Кабинет Министров одобрил законопроект об имплементации правил ограничения вычета процентов в соответствии со статьей 4 Директивы Совета (ЕС) 2016/1164 (ATAD). Новые правила должны изменить подход к учету расходов на займы при налогообложении прибыли.

Один из самых распространенных в мире способов уменьшить налог на прибыль — финансировать деятельность не собственным капиталом, а заемными средствами, нередко от материнской или другой компании той же группы. Проценты по таким займам уменьшают прибыль, с которой уплачивается налог в Украине, а доход от них возникает у другой компании группы — часто в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения", — говорится в сообщении.

Речь идет не о фиктивных издержках: проценты реальные и действительно платятся. Вопрос в объеме долга, который может быть подобран под налоговый результат. Поэтому статья 4 Директивы ATAD ограничивает не сами проценты, а их сумму, которую можно учесть при налогообложении.

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