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Нужна ли Украине банкнота 5000 грн — мнение эксперта

Казна и Политика
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Нужна ли Украине банкнота 5000 грн — мнение эксперта
Нужна ли Украине банкнота 5000 грн — мнение эксперта
Появление банкноты номиналом 5000 гривен в Украине в ближайшие годы преждевременно, поскольку инфляция не должна двигаться такими темпами, чтобы возникла необходимость в еще большем номинале.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Финансовый аналитик не ожидает появления банкноты номиналом в 5000 гривен в ближайшие годы. Он считает такой сценарий преждевременным с учетом нынешней экономической ситуации.
''Это преждевременно. Я думаю, что инфляция не будет шагать такими темпами, чтобы 5 гривен для нас стали как одна копейка во времена, когда самым большим номиналом была 100-гривневая банкнота'', — сказал Шевчишин.
По его словам, потребность в больших номиналах напрямую связана со снижением покупательной способности денег.
''Когда 2 гривны перестанут быть средством платежа, тогда и будет формироваться потребность в номинале более 2000 гривен'', — пояснил аналитик.
Шевчишин отметил, что со временем мелкие номиналы теряют практическое значение, если их покупательная способность становится слишком низкой.
''Когда у нас была высокая купюра 100 гривен, копейка имела определенную стоимость и покупательную способность. А сейчас одна копейка ничего не стоит", — отметил он.
В то же время, появление 2000-гривневой банкноты, по словам аналитика, не означает автоматического перехода к еще большим номиналам. Для этого гривна должна значительно потерять свою покупательную способность.
По материалам:
РБК-Україна
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