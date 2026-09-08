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Налогообложение международных посылок: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

Казна и Политика
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Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний
Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний
Кабинет Министров повторно одобрил законопроекты, предусматривающие изменения в налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Решение правительство приняло 7 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Какие изменения предлагают

Законопроекты должны обеспечить равные условия конкуренции для украинского бизнеса. В частности, предлагается отменить льготу по уплате НДС при импорте, что должно создать одинаковые условия для украинских производителей и импортных товаров.
Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS — Import One Stop Shop).
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Принятие законопроектов Верховной Радой также должно открыть Украине путь к получению около 4 млрд евро финансирования от международных партнеров. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.
Ожидается, что новые правила будут обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году. Средства будут направлены на нужды обороны.

Что предусматривают законопроекты

Законопроектами предлагается:
  • ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
  • ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
  • сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Какие изменения внесли в законопроекты

Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (PEP) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.
Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны заработать не ранее июля 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
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