Налогообложение международных посылок: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

Кабинет Министров повторно одобрил законопроекты, предусматривающие изменения в налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Решение правительство приняло 7 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Какие изменения предлагают
Законопроекты должны обеспечить равные условия конкуренции для украинского бизнеса. В частности, предлагается отменить льготу по уплате НДС при импорте, что должно создать одинаковые условия для украинских производителей и импортных товаров.
Предложенные изменения формируют в Украине современные правила налогообложения электронной торговли, отвечающие стандартам Европейского Союза (система IOSS — Import One Stop Shop).
Принятие законопроектов Верховной Радой также должно открыть Украине путь к получению около 4 млрд евро финансирования от международных партнеров. Они являются частью программы сотрудничества с МВФ (EFF — Extended Fund Facility 2026−2029) и условием макрофинансовой поддержки ЕС.
Ожидается, что новые правила будут обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году. Средства будут направлены на нужды обороны.
Что предусматривают законопроекты
Законопроектами предлагается:
ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;
ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;
сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью в 45 евро, что соответствует подходам ЕС.
Какие изменения внесли в законопроекты
Проекты законов были доработаны с учетом полученных замечаний. В частности, в изменениях в Налоговый кодекс уточнены льготы для граждан и приведена норма по публичным деятелям (PEP) в соответствии с согласованной с ЕС редакции.
Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны заработать не ранее июля 2027 года.