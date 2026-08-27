Отмена налоговой льготы для международных посылок: Марченко объяснил причины Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Отмена налоговой льготы для международных посылок: Марченко объяснил причины

Равные условия для украинского бизнеса, детенизация и приближение к европейским правилам — это ключевые цели реформы налогообложения международных посылок.

О необходимости этих изменений, их влиянии и особенностях работы новой системы министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью 24 Каналу

Что будет предусмотрено

Новая модель будет предусматривать отмену льгот по НДС для коммерческих товаров в международных отправлениях стоимостью до 150 евро.

Эффект для государственного бюджета

Реформа призвана выровнять правила налогообложения для всех игроков на рынке Украины — и тех, кто производит товар в стране, и тех, кто импортирует. Текущая налоговая льгота создает неравные условия для украинского производителя. И это несправедливо.

В то же время за последние годы масштабы международной электронной торговли в Украине выросли в разы, а вместе с этим — объемы товаров, ввозимых без уплаты НДС для товаров до 150 евро.

Согласно данным от Таможни, в 2025 году международных почтовых и экспресс-отправлений поступило на 167,3 миллиарда гривен. 92,9 миллиарда гривен, или 55,5% стоимости таких отправлений, не облагались налогом из-за наличной льготы. Еще в 2023 году этот показатель составил около 40 миллиардов гривен. То есть всего за два года объем необлагаемого налогом импорта увеличился более чем вдвое.

Тенденция сохраняется и в этом году. За семь месяцев 2026 года общая стоимость международных посылок уже составляла 136,3 миллиарда гривен. Из них 56,8 миллиарда гривен, или 42%, не облагались НДС из-за льгот.

«Мы говорим уже не о небольшом исключении для отдельных покупок граждан, а о значительном сегменте импорта», — говорит он.

Структурный дефицит платежного баланса расширяется с каждым годом полномасштабной войны и за текущий год составляет уже 50 миллиардов долларов США. Правительство должно принять меры, чтобы замедлить тенденцию, когда импорт растет значительно более высокими темпами, чем экспорт. И в этом контексте такие меры, как отмена льготы по НДС для дешевого импорта, являются важным решением для улучшения торгового баланса.

Международная финансовая помощь в размере от 40 до 50 миллиардов долларов США ежегодно компенсирует этот разрыв, но не устраняет структурную уязвимость экономики. Поэтому это вопрос экономической политики военного времени: поддержка собственной экономики, создание рабочих мест за счет расширения производства, не создавая искусственных налоговых стимулов в пользу импорта.

Показательна и динамика за 7 месяцев 2026 года: темпы роста импорта почти в восемь раз превышают темпы роста экспорта — плюс 33% против 4%.

Это решение, которое имеет целью поддержку госбюджета.

Когда существует несправедливая налоговая льгота, позволяющая значительной части товаров фактически избегать налогообложения, это не только потери бюджета. Это еще и стимул для развития схем, подрывающих честную конкуренцию.

«Сейчас Украина ставит иностранных производителей в лучшее положение, чем наш собственный бизнес. Такая ситуация должна быть исправлена. Украинский предприниматель всегда платил 20% НДС. Иностранные онлайн-продавцы и импортеры — нет. Отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя, и впервые за долгие годы создает условия для честной конкуренции», — пишет Марченко.

Десятки объединений бизнеса и отдельные компании публично заявляют о необходимости налогообложения дешевого импорта. Это сотни компаний и десятки тысяч сотрудников.

Существование текущего не облагаемого налогом порога стимулирует использование международных почтовых отправлений для минимизации налоговых платежей. Значительные партии товаров импортируются с использованием схем дробления отправлений.

Конечно, это и часть усилий Правительства Украины по детенизации, которые являются основой наших программ сотрудничества с ЕС и МВФ. Украина движется к модели налогообложения малых почтовых отправлений, уже используемой в Европейском Союзе.

Обратите внимание! Как говорит Сергей Марченко, эта реформа обеспечит около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это дополнительный ресурс, направленный исключительно на нужды защиты Украины.

Значительное количество украинских предпринимателей закупают товары за границей. Или оценивал Минфин, как новые правила повлияют на малый и средний бизнес? Существует ли риск, что для части предпринимателей это означает сокращение деятельности или даже закрытие бизнеса, особенно в условиях войны?

Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже при таких сложных условиях, как сегодня. В то же время, значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции и добросовестный украинский бизнес фактически получает хуже условия.

Если бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС, то такие предприятия будут вынуждены перестроить свои процессы.

Многие украинцы заказывают товары из-за границы, потому что это дешевле, чем покупать аналогичные товары в Украине.

Не ухудшит ли новая система положение людей

Введение НДС для товаров, приобретаемых на маркетплейсах, не обязательно приведет к пропорциональному увеличению цены для конечного покупателя. Окончательная цена зависит от политики конкретного маркетплейса и продавца, скидок, логистики, конкурентной среды и т. д.

Продавец может частично компенсировать налог за счет своей маржи, изменить базовую цену, добавить скидку.

Реформа имеет целью замещение части товаров украинскими аналогами, которые до этого не имели экономической целесообразности для производства и продажи. Увеличение предложения за счет украинских позиций тоже может уравновесить цену.

Сроки

Министр отмечает, что запуск системы предусмотрен не ранее 1 января 2027 и только после подтверждения готовности всех участников рынка почтовых отправлений и введения необходимых ІТ-решений.

Новые правила начнут действовать, только когда система будет готова.

Ключевые международные маркетплейсы продолжат работу на украинском рынке. Меняется только одно — все продавцы будут работать по одинаковым налоговым правилам.

Важно, чтобы бизнес конкурировал с международными платформами качеством, сервисом и эффективностью, а не разными режимами налогообложения.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 миллиарда товаров в отправлениях стоимостью до 150 евро, а в 2025 году — уже около 5,9 миллиарда. Установление равных правил уплаты НДС не закрывает людям доступ к международной электронной торговле и не останавливает ее развитие.

Кроме того, в ЕС с 2021 года НДС уплачивается со всех коммерческих товаров, приобретенных за пределами Евросоюза, независимо от их стоимости. А с 1 июля 2026 года ЕС также отменил таможенную льготу для товаров в отправлениях до 150 евро и ввел временную пошлину 3 евро на импортируемые в ЕС товары для обеспечения равных условий конкуренции для европейского бизнеса.

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