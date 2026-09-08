Международные резервы Украины за август сократились до $48,7 млрд Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Международные резервы Украины за август сократились до $48,7 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, составили 48 662,2 млн дол.

В августе они снизились на 5,0%.

Как сообщили в НБУ, такая динамика обусловливалась сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении объемов валютных интервенций на уровне, близком к июльскому, передает УНН.

Как отметили в Нацбанке, текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

В целом динамику международных резервов в августе 2026 года определял ряд факторов:

во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины;

Согласно балансовым данным, НБУ в августе продал на валютном рынке 4 850,7 млн ​​долл. США и купил 0,5 млн долл. США. Чистая продажа валюты составила 4 850,2 млн долл. США.

во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга;

На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 927,3 млн долл. США, в том числе: 894,0 млн долл. США — через счета Всемирного банка; 33,3 млн долл. США — от других инвесторов.

Кроме того, международные резервы увеличились на 1,63 млрд долларов. США благодаря тому, что правительство конвертировало в гривну соответствующую сумму из средств, которые Украина получила ранее от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства при поступлении не засчитываются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

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В то же время, в случае их продажи правительством Национальному банку за гривну для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 721,8 млн долл. США, в том числе:

357,9 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

288,7 млн ​​долл. США — обслуживание (внешних) ОВГЗ;

16,9 млн долл. США — обслуживание валютных ОВГЗ;

58,3 млн долл. США — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 285,2 млн долл. США.

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияние других факторов.

В августе в результате переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы увеличились на 752,0 млн долл. США.

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