Международные резервы Украины за август сократились до $48,7 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, составили 48 662,2 млн дол.
В августе они снизились на 5,0%.
Как сообщили в НБУ, такая динамика обусловливалась сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении объемов валютных интервенций на уровне, близком к июльскому, передает УНН.
Как отметили в Нацбанке, текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.
В целом динамику международных резервов в августе 2026 года определял ряд факторов:
во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины;
Согласно балансовым данным, НБУ в августе продал на валютном рынке 4 850,7 млн долл. США и купил 0,5 млн долл. США. Чистая продажа валюты составила 4 850,2 млн долл. США.
во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга;
На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило 927,3 млн долл. США, в том числе: 894,0 млн долл. США — через счета Всемирного банка; 33,3 млн долл. США — от других инвесторов.
Кроме того, международные резервы увеличились на 1,63 млрд долларов. США благодаря тому, что правительство конвертировало в гривну соответствующую сумму из средств, которые Украина получила ранее от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства при поступлении не засчитываются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.