«Киевпасстранс» собирается приобрести 40 низкопольных троллейбусов
«Киевпасстранс» собирается до 1 октября 2026 года приобрести 40 низкопольных троллейбусов длиной 11,9 м-12,7 м.
Ожидаемая стоимость — 1 млрд грн.
Об этом сообщается в системе «Прозорро».
Троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2025 года, иметь систему автономного хода на расстояние не менее 20 км.
Общая емкость пассажирского салона — 90−110 пассажиров, из них не менее 34 сидячих.
Троллейбусы должны иметь системы кондиционирования и отопления салона, бортовой компьютер для фиксирования показателей работы, систему видеонаблюдения.
Предложения ожидают до 8 октября, в этот день планируется провести аукцион.
