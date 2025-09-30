«Киевпасстранс» собирается приобрести 40 низкопольных троллейбусов Сегодня 17:33 — Казна и Политика

«Киевпасстранс» собирается до 1 октября 2026 года приобрести 40 низкопольных троллейбусов длиной 11,9 м-12,7 м.

Ожидаемая стоимость — 1 млрд грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2025 года, иметь систему автономного хода на расстояние не менее 20 км.

Общая емкость пассажирского салона — 90−110 пассажиров, из них не менее 34 сидячих.

Троллейбусы должны иметь системы кондиционирования и отопления салона, бортовой компьютер для фиксирования показателей работы, систему видеонаблюдения.

Предложения ожидают до 8 октября, в этот день планируется провести аукцион.

