В сентябре в общий фонд госбюджета поступило 152,7 млрд грн
В сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 80 млрд грн, в том числе:
- 29,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 24,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,6 млрд, возмещено — 14,9 млрд грн);
- 12,9 млрд грн — акцизный налог;
- 7,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 4,4 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 66,7 млрд гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 239 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 49,4 млрд грн (по состоянию на 29 сентября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
