0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В сентябре в общий фонд госбюджета поступило 152,7 млрд грн

Казна и Политика
16
В сентябре в общий фонд госбюджета поступило 152,7 млрд грн
В сентябре в общий фонд госбюджета поступило 152,7 млрд грн
В сентябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 152,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 80 млрд грн, в том числе:
  • 29,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 24,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,6 млрд, возмещено — 14,9 млрд грн);
  • 12,9 млрд грн — акцизный налог;
  • 7,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 4,4 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 66,7 млрд гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 239 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 49,4 млрд грн (по состоянию на 29 сентября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems