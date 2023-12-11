Работа из дому: подборка удаленных вакансий декабря — Finance.ua

Работа из дому: подборка удаленных вакансий декабря Сегодня 13:04 — Личные финансы

Работа из дому: подборка удаленных вакансий декабря

Удаленная работа остается популярной для представителей многих сфер деятельности. Если вы хотите попробовать работать удаленно или уже работаете, но рассматриваете новые варианты занятости или компании, знакомьтесь с декабрьской подборкой удаленных вакансий от robota.ua.

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Компания приглашает стать частью команды отдела услуг по декарбонизации и устойчивому развитию (CCaSS). Можете откликаться на вакансию, если у вас есть образование в области энергетического менеджмента, системного анализа, физики, энергетики, экологии предприятий; профессиональный опыт, связанный с энергетической отраслью, энергоэффективностью, экологией предприятия, анализом, расчетами и отчетностью, связанными с парниковыми газами; владеете английским — B2 и выше.

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Национальная энергетическая компания объявляет об открытии вакансии. Чем придется заниматься в должности: анализом деятельности подразделений с целью выявления и оценки рисков достижения целей и выполнения стратегии предприятия; предоставлять предложения по мерам воздействия на риски для обеспечения достижения целей предприятия; готовить предложения по оптимизации бизнес-процессов с целью минимизации рисков; мониторить выполнение владельцами рисков планов действий по минимизации рисков; консультировать по вопросам функционирования системы управления рисками.

📍 Удаленно

На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы в аналогичной должности не менее 2-х лет; опытом организации корпоративных мероприятий и разработке систем внутренних коммуникаций; высокими коммуникативными навыками (устными и письменными); опытом ведения корпоративных аккаунтов в социальных сетях; высоким уровнем презентационных навыков и опытом проведения презентаций; знанием английского языка на уровне Intermediate и выше; знанием основ психологии, риторики и логики.

📍 Удаленно

Сеть аптек приглашает на работу. Обязанности будущего работника: разработка и реализация стратегий таргетированной рекламы в Facebook для улучшения видимости бренда и увеличения продаж; анализ и оптимизация рекламных кампаний, включая A/B-тестирование, для повышения ROI; управление бюджетом рекламных кампаний, обеспечение их эффективности и экономической отдачи; сотрудничество с командой маркетинга для разработки креативов и лендингов, максимально соответствующих целевой аудитории; подготовка и предоставление регулярных отчетов о результатах кампаний с анализом ключевых показателей эффективности (KPIs).

📍 Удаленно

Онлайн-платформа поиска работы в Украине предлагает присоединиться к команде профессионалов. Требуется специалист, который: имеет опыт работы с .NET Framework или .NET Core от 3-х лет; понимает и может использовать на практике принципы OOP+SOLID; опыт написания REST API на ASP.NET Core; опыт написания асинхронных и многопоточных программ; понимает HTTP протокол (headers, caching, cookies, JWT-authorization, CORS); опыт работы с серверным кэшированием (желательно — Redis); владеет SQL, работал с реляционными БД (желательно — Microsoft SQL Server); опыт работы с Docker и GIT.

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

Юридическая фирма приглашает на работу. Задачи в должности: внесение изменений в регистрационные документы; подготовка аналитических материалов, выводов и рекомендаций по действующему законодательству; регистрация прав интеллектуальной собственности и авторского права; договорная, претенциозно-исковая работа; предоставление консультаций по правовым вопросам.

📍 Гибридный формат работы (после испытательного срока — удаленный)

Один из самых крупных ритейлеров на рынке Украины приглашает в команду. Портрет идеального кандидата на должность: знание НКУ и основ МСФО (будет преимуществом); умение работать и анализировать данные в электронном кабинете налогоплательщика; умение работать в команде, отстаивать свое мнение и брать на себя ответственность; желание учиться и развиваться.

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📍 Удаленно

Сельскохозяйственная компания открывает вакансии. Среди обязанностей в должности: сбор требований по разработке, написание технических задач; работа с разработчиками; тестирование функционала; проведение обучения для пользователей; разработка пользовательской документации.

Финансовая компания приглашает принять участие в конкурсе на должность. Основные задачи: предоставление консультационных услуг клиентам компании в телефонном режиме и чате; совершение исходящих звонков клиентам для информирования об услугах компании; сопровождение и контроль решения запроса клиента; регистрация обращений в CRM-системе, поступающих в отдел обслуживания клиентов.

Ищут опытного и творческого графического дизайнера для создания ярких обложек видео для YouTube. Рассматривают кандидатов, владеющих Adobe Photoshop на высоком уровне; имеют опыт создания макетов и эскизов обложек для YouTube; хорошо разбираются в цветокоррекции и ретуши.

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