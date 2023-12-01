Догситтер, купажист, кукольник, бункеровщик: подборка неординарных вакансий — Finance.ua

Догситтер, купажист, кукольник, бункеровщик: подборка неординарных вакансий Сегодня 13:09 — Личные финансы

Догситтер, купажист, кукольник, бункеровщик: подборка неординарных вакансий

На рынке труда появляются вакансии, поражающие своей неординарностью и непредсказуемостью. Эксперты robota.ua поделились подборкой нестандартных вакансий.

Реставратор архивных и библиотечных материалов в Киевский городской центр занятости

📍 Киев

Если вы хотите заниматься ремонтом архивных и библиотечных документов и оправкой архивных документов, своевременно выполнять плановые работы и составлять месячный отчет о своей работе — откликайтесь на вакансию.

Кукольник в Тернопольский областной центр занятости

📍 Тернополь

Среди обязанностей будущего работника: исполнение ролей в спектаклях, владение техникой кукловедения. Пожелания кандидатам: знание техники кукловедения и актерские навыки.

Техник-агрометеоролог в Полтавском областном центре по гидрометеорологии

📍 Лубны

Будущий работник будет организовывать и проводить агрометеорологические наблюдения; будет выполнять тематические и специализированные наблюдения; будет проводить обработку, обобщение и первичный контроль материалов агрометеорологических наблюдений, вносить их на технические носители.

Преподаватель по актерскому мастерству

📍 Киев

Детский театр ищет квалифицированного преподавателя по актерскому мастерству, который поможет учащимся развить свой талант и навыки. Рассматривают кандидатов с высшим образованием в области актерского мастерства и опытом работы; опытом преподавательской работы (не менее 3-х лет); знанием современных методик обучения актерскому мастерству; умением работать с разными возрастными группами.

Проводник служебных собак в «Укрграфит»

📍 Запорожье

Предприятие по производству графитированных электродов и широкого ассортимента футеровочных изделий на основе углерода приглашает на работу. Обязанности будущего работника: выставление и снятие с постов охраны служебных собак; уход за служебными собаками, кормление, уборка. Требования: физически здоровое лицо, желательно — опыт работы с собаками.

Бункеровщик (с обучением) в «МЕТИНВЕСТ»

📍 Запорожье

Международная горно-металлургическая группа компаний ищет работника на предприятии Группы — «Запорожсталь». Что нужно делать в должности: контролировать работу и обслуживать конвейеры рудного отделения, очищать просыпку материалов вдоль и под конвейерами на участке.

Ожидание кандидатов: образование — среднее, профессионально-техническое; опыт работы на металлургических или коксохимических предприятиях (будет преимуществом).

Обрубщик (с обучением)

📍 Кривой Рог

Также «МЕТИНВЕСТ» ищет работника на предприятие Группы — ООО «Запорожский литейно-механический завод». Среди задач: выполнять обрубку, опиливание, зачистку и вырубку пневматическим молотком или зубилом вручную, на подвесных наждачных станках и специальных машинах больших тонкостенных многоканальных складных отливок и деталей с внутренними ребрами и перегородками в труднодоступных местах; производить удаление остатков стержней и каркасов из тонкостенных многоканальных отливок; выполнять вырубку дефектов в сложных отливках и деталях по шаблонам и лекалам; выполнять строповку и увязку отливок и деталей для подъема, перемещения, установки и складирования.

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Купажист

📍 Полтава

На производство нужен специалист . Обязанности: ведение и контроль процесса приготовления купажа; контроль загрузки ингредиентов, соблюдение технологий и рецептуры приготовления купажа; участие в разработке рецептуры; проведение дегустации; выбор наиболее удачного варианта купажа; участие в очистке оборудования и организации ремонта (при необходимости); контроль использования сырья и расходных материалов; ведение документации.

Ночной смотритель в контактный зоопарк Макки Пакки (АРКАДИЯ-СИТИ)

📍 Одесса

Компания приглашает на работу ответственного и опытного человека. Обязанности: обеспечение безопасности и благосостояния животных в зоопарке в течение ночи; осуществление контроля за режимом освещения и температуры в помещениях зоопарка; проведение регулярных осмотров вольеров; обеспечение чистоты и гигиены в животных вольерах и помещениях; выполнение других задач, связанных с уходом за животными (при необходимости).

Догситтер в BarkCamp

📍 Киев

Отель, садик и груминг для собачек объявляет об открытии вакансии. Задачи: проводить время с песиками, а именно: гладить, играть, кормить и выгуливать по графику; следить за состоянием здоровья собачек и сообщать об отрицательных изменениях (если таковые будут); убирать за хвостиками, если те не успели сделать свои дела на улице или были слишком рады видеть вас; общаться с владельцами собак, предоставлять информацию об их любимцах по запросу и потребности.

Буфетчица в «Киноконцертный зал имени А. Довженко»

📍 Запорожье

Среди обязанностей : проведение расчетов по кассе (продажа готовой упакованной продукции и напитков, ведение прибыльных кассовых ордеров и расходных документов, составление отчетов продаж и другой документации); инкассация средств; работа в программе 1С:7.7.

Пожелания к соискателям: опыт работы в сфере обслуживания; уверенный пользователь офисных программ (Word, Excel), 1С; знание офисной техники.

Кромковщик в Vector8

📍 Белая Церковь

Компания, специализирующаяся на производстве мебельных комплектующих с использованием современных технологий и материалов, ищет кромковщика для производственного подразделения в городе Белая Церковь. Задания на должности: кромки деталей мебели на станке Felder; обеспечение качественного выполнения работ согласно техническому заданию; выполнение задач в условиях технического процесса производства; соблюдение требований сохранности труда.

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