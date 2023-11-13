Искал работу пока спал: как с помощью ИИ американец подался на более чем 5000 вакансий — Finance.ua

Искал работу пока спал: как с помощью ИИ американец подался на более чем 5000 вакансий Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Искал работу пока спал: как с помощью ИИ американец подался на более чем 5000 вакансий

Безработный американец решил использовать ИИ, чтобы создать и распространить свое резюме. Как результат он получил 20 приглашений за собеседование, пишет Wired

Как все было

В июле программист-инженер Джулиан Джозеф столкнулся с очередным увольнением. Однако во избежание долгих поисков работы он решил потратить 250 долларов на вечную подписку на расширение LazyApply, использующее искусственный интеллект для поиска вакансий и автоматического заполнения анкет. Для этого было достаточно указать базовую информацию о своих навыках, опыте и желаемой должности.

Как работает система

Бот от имени Джозефа просматривал вакансии на таких сайтах, как LinkedIn и Indeed, выбирая предложения, отвечающие критериям поиска. Чтобы еще более эффективно ускорить процесс, инженер установил программу одновременно на два персональных компьютера. Только за одну ночь система успешно отправила его резюме почти 1000 работодателей.

Эффективность ИИ в поиске работы

Инструмент в поисковике оказался неидеальным. Иногда LazyApply выдавал сбивчивые результаты. Тем не менее, приложению удалось заполнить заявки на около 5000 вакансий. Правда, Джозеф утверждал, что получил всего около 20 приглашений на собеседование.

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Таким образом, эффективность инструмента составила около 0,5%. Но учитывая время, которое Job GPT сэкономил ему, Джозеф считал, что это стоило денежной инвестиции.

Любопытно! Специалисты считают, что из-за использования такого приложения работодатели могут сталкиваться с большим количеством некачественных заявок. В то же время, большое количество компаний уже активно пользуются автоматизированными инструментами, что делает непредсказуемым то, будет ли живой человек или бот просматривать анкету.

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