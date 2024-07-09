Работа в ІТ: в djinni опубликовали аналитику вакансий и зарплат за второй квартал — Finance.ua

Работа в ІТ: в djinni опубликовали аналитику вакансий и зарплат за второй квартал Сегодня 13:00 — Личные финансы

Работа в ІТ: в djinni опубликовали аналитику вакансий и зарплат за второй квартал

Апрель был самым успешным месяцем за год по количеству наймов и вакансий, а июнь — самым плохим.

Об этом свидетельствует аналитика DJINNI за второй квартал 2024 года.

Отмечается, что за второй квартал 2024 года рекрутеры опубликовали 24,7 тысячи вакансий. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом квартале, но на 30% меньше, чем год назад. Рост произошел преимущественно в апреле и мае, в то время как в июне количество вакансий уменьшилось на 10−12% по сравнению с предыдущими месяцами.

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Для большинства уровней опыта количество вакансий увеличилось на 5−7%. Но есть два исключения: минус 2% вакансий для опытных и плюс 33% вакансий для кандидатов с опытом меньше года.

В июне стало сильно больше full remote или офисных вакансий, меньше — на выбор кандидата или частичного ремоута, когда посещение офиса обязательно.

Топ 3 категории вакансий

Категория Маркетинг — все еще лидер по количеству опубликованных вакансий, ее доля не изменилась, во втором квартале это 13.8%. JavaScript вернулся на второе место. Доля этих вакансий за квартал 5.72%. Категория Project Manager — на третьем с 5.7% вакансий, а Sales, которая была на втором месте в прошлом квартале, сейчас — на 4-м.

Инфографика: djinni

Апрель был самым успешным месяцем по количеству наймов с осени 2023 года. Но уже в июне имеется самый низкий показатель с февраля 2022 года.

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38% наемных кандидатов — разработчики (в прошлом квартале был 41%), 40% - другие технические специалисты (было 38%) и 22% - нетехнические (было 21%).

Инфографика: djinni

Зарплаты разработчиков

Зарплаты в вакансиях senior разработчиков вернулись на уровень $4−5,5К в июне после падения до $3−5К в марте.

Зарплаты, которые предлагают в вакансиях разработчикам с опытом от 3 до 5 лет, тоже выросли, по крайней мере, нижняя граница — с $2К в начале года до $2.5К в июне.

Разработчики без опыта сейчас могут рассчитывать на $400−800. В начале года это было $300−700

Инфографика: djinni

Для других категорий средние зарплаты в аренде держатся на одном уровне по крайней мере три квартала.

Инфографика: djinni

Среднее количество откликов на вакансии

Одна вакансия в июне в среднем получила 18,4 отклика. Это самая низкая цифра откликов, по крайней мере, за год. При этом количество вакансий, получавших отклики в этом квартале — в среднем выше, чем предыдущее и в апреле-мае было выше 13 тысяч. Последний раз так много вакансий было доступно для откликов в августе 2023 года.

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Интересно, что QA в июне не самая конкурентная категория, вакансии JavaScript в среднем получают чуть больше откликов (61 против 59). Меньше всего откликов, среди больших категорий, получают маркетинговые вакансии, только 6. Среди разработчиков по-прежнему C++ вакансии.

Инфографика: djinni

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