Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз экспертов — Finance.ua

Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз экспертов Сегодня 15:05 — Личные финансы

Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз экспертов

Номинальные зарплаты в Украине растут в условиях нехватки персонала. Однако из-за ускорения инфляции покупательная способность будет расти не так быстро.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, доходы населения демонстрируют номинальный рост: средняя зарплата в июне 2024 года составляет 20,5 тысячи гривен, что на 23% выше, чем в 2023-м. До конца года ожидается ее рост до 22−23 тысяч гривен. Однако реальная покупательная способность остается под давлением из-за инфляции, которая, хоть и прогнозируется на уровне 6,4% в 2024 году (по сравнению с 12,9% в 2023), все еще оказывает существенное влияние на реальные доходы.

По прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, дальнейшая динамика доходов населения будет умеренной, а дифференциация зарплат будет расти. Как следствие — покупательная способность будет стагнировать, а при медленном восстановлении экономической активности (например, из-за распространения отключений электричества) может уменьшаться.

Президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики (2019−2020) Тимофей Милованов констатирует: рынок труда демонстрирует признаки постепенного обновления, но все еще далек от довоенных показателей.

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Количество новых вакансий стабилизировалось на уровне около 90% от среднего показателя 2021 года, а уровень безработицы, хоть и снижается, остается высоким — 15,3% в мае 2024 года.

Ожидается, что в течение следующих шести месяцев этот показатель может снизиться до 14−14,5%.

По прогнозу исполнительного директора, руководителя Центра исследований современного общества Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, нехватка персонала на рынке труда будет сохраняться и, вероятно, будет усиливаться. На сегодняшний день это еще не драматичная проблема для бизнеса и государства, поскольку сократилась и сама экономика. Но с течением времени, если экономика начнет расти быстрее, дефицит персонала может стать ощутимой проблемой.

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