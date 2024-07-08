Сколько зарабатывают украинские тестировщики — Finance.ua

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Сколько зарабатывают украинские тестировщики

Личные финансы
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Сколько зарабатывают украинские тестировщики
Сколько зарабатывают украинские тестировщики
Зарплаты QA имеют тенденцию к снижению. Исключения — зарплаты Team Lead, несколько выросшие в сегментах Automation QA и Manual QA, и зарплаты джуниоров, которые пока без изменений.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»)., Графік: Dou.ua
У Manual QA зарплаты за полгода почти не изменились: +$23 у Team Lead, у остальных тайтлов — без изменений.
На $100 меньше стали получать Junior Automation QA, небольшое падение заметно у мидлов (-$32). У тимлидов в Automation QA рост на $125.
Стали получать меньше Middle General QA (-$100) и Senior General QA (-$75).
График: Dou.ua
График: Dou.ua
Единственная категория специалистов, зарплаты которых существенно повысились за полгода — Team Lead Automation QA. Это заметно во всех квартилях, причем в третьем квартиле (самые высокие зарплаты) рост больше всего.
График: Dou.ua
График: Dou.ua

По языкам программирования, специализациям и должностям

Automation QA, которые используют TypeScript или Python, могут рассчитывать на несколько более высокие зарплаты, чем те, кто пишет на Java.
Использование языков программирования в работе Manual QA не всегда связано с более высокими зарплатами. Медианные зарплаты мидлов, которые выбрали JavaScript или Java, выше, чем у специалистов, который не используют ни один язык программирования, в то же время у тех, кто пользуется Python — несколько ниже.
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У General QA нет четкой разницы в зарплатах специалистов, использующих разные языки. Похоже, их зарплата зависит от других факторов.
График: Dou.ua
График: Dou.ua

По городам

Самые высокие медианные зарплаты тестировщиков сейчас в Сумах ($2250, однако количество анкет невелико — 22, и к этим данным следует относиться с осторожностью), Киеве, Днепре и Черновцах ($2200). Медианная зарплата во Львове — на среднем уровне ($2000).
Высокие зарплаты специалистов в Сумах и Черновцах прежде всего объясняются выше средней долей Automation QA и специалистов уровня Senior+.
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Одесса ($1700) и Харьков ($1550) существенно отстают по уровню зарплат тестировщиков от других крупных городов.
График: Dou.ua
График: Dou.ua

Manual vs Automation

Соотношение между зарплатами тестировщиков разных специализаций почти не изменилось за последние полгода: зарплаты Automation QA примерно на 50% выше зарплаты Manual QA и на 18% выше, чем у General QA.
Однако исчезла разница в зарплатах начинающих: теперь и Manual QA, и Automation QA с опытом до года могут претендовать на $500−600, в то время как полгода назад медианная зарплата в Automation QA составляла $850.
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Прослеживается тенденция к снижению зарплат тестировщиков во всех группах по опыту и во всех специализациях. Самое существенное падение — в зарплатах специалистов с 3−5 годами опыта (-$157 в Manual QA и -$175 в Automation и General QA) и специалистов с 6−9 годами опыта (-$300 в Automation QA и -$200 в Manual и General QA).
График: Dou.ua
График: Dou.ua
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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