Чего не должно быть в объявлении о вакансии — объяснение Гоструда Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Чего не должно быть в объявлении о вакансии — объяснение Гоструда

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду напомнили, что запрещается писать в описании вакансий.

Запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования по признакам:

расы, цвета кожи, возраста, пола,

состояния здоровья, инвалидности,

подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИДом, сексуальной ориентации,

политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других общественных объединениях,

этнического и социального происхождения,

семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Штрафы

При нарушении указанных требований рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.

Напомним, 15 марта 2022 года Верховная Рада приняла Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который корректирует действие КЗоТ, несколько изменяет правила принятия на работу и увольнения с работы и заполняет некоторые правовые лакуны, Кодексом не предусмотренные. Он действует временно — исключительно на момент действия правового режима военного положения. Как только последний будет отменен, закон также утратит свою силу.

Верховная Рада Украины 10 апреля 2023 года приняла за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании труда домашних работников» (законопроект № 5695 от 23 июня 2021; далее — законопроект № 5695). Законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения их социальной защиты, а также снижения уровня незадекларированного труда.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161, касающийся нестандартных форм занятости. В народе этот документ более известен как «закон о фрилансерах». Finance.ua разбирался, что изменится как для работников, так и для работодателей.

Фрилансеры — работники свободного найма, которые сами ищут проекты и могут одновременно работать на разных заказчиков. С фрилансерами не заключают долгосрочный договор, а нанимаются они только для выполнения определенного перечня работ вне штата.

В Украине фрилансерами обычно называют людей, выполняющих любую работу удаленно через Интернет. Самые популярные направления фриланса:

IT-отрасль;

дизайн;

копирайтинг.

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