Работа дистанционно с зарплатой от 50 тыс. грн: кого возьмут и каковы требования — Finance.ua

Работа дистанционно с зарплатой от 50 тыс. грн: кого возьмут и каковы требования Сегодня 16:00 — Личные финансы

Работа дистанционно с зарплатой от 50 тыс. грн: кого возьмут и каковы требования

В Украине на популярных кадровых площадках предлагают более 1000 вакансий с дистанционной работой. От 50 тыс. грн. могут получать программисты, специалисты по рекламе и менеджеры по продажам. Размер зарплаты последних зависит от результата работы.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Отметим, что средняя зарплата в Украине, по данным этого портала, составляет всего 19,5 тыс. грн (в вакансиях).

PPC-специалист (Amazon) может зарабатывать от 30 тыс. до 90 тыс. грн.

Pay Per Click специалист — это специалист по контекстной рекламе, он привлекает на сайт пользователей, которые с большой вероятностью что-то на нем закажут.

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Специалисты отвечают за сбор семантического ядра на английском языке, запуск рекламных кампаний, оптимизацию рекламы, регулярный анализ результатов. Требования к кандидату:

знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;

высокий уровень владения ПК (быстрая печать, работа с Excel, поиск информации);

опыт работы с Amazon Ads будет преимуществом;

курсы по контекстной рекламе будут преимуществом.

Менеджер по продажам — до 83,7 тыс. грн.

В зависимости от работодателя размер заработной платы менеджера по продажам может достигать до 83,7 тыс. грн. Среди требований:

опыт работы в продажах от 6 месяцев;

умение работать с CRM;

желание обучаться.

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Media buyer — до 100 тыс. грн.

Это оптовая закупка всех возможных рекламных мест для дальнейшей реализации. Требования к кандидатам:

опыт с Search Arbitrage от 6 мес. (FB/TT);

кейсы со спендами от $15k/мес.

Digital-маркетолог — зарплата до 80 тыс. грн.

Среди обязанностей: сбор аналитики по всем рекламным кампаниям, регулярный анализ результатов и создание новых гипотез, анализ трендовых креативов и регулярное пополнение банка креативов, соблюдение маркетинговой стратегии (умение креативить и находить пути улучшения результатов, оставаясь в рамках маркетинговой стратегии).

Требования к кандидату:

имеет опыт работы от 2 лет в должности Digital-маркетолога;

имеет опыт работы в E-commerce или Edtech;

умеет работать с Google Analytics;

умеет анализировать эффективность запущенных онлайн активностей и вносить коррективы для улучшения процесса.

Справка Finance.ua:

На одну ІТ-вакансию в армии обычно претендуют 86 кандидатов — подсчитало рекрутинговое агентство Lobby X для DOU: с начала полномасштабного вторжения агентство опубликовало 318 таких вакансий на своей платформе, на них получили 27 200 откликов.

ТОП-5 самых востребованных вакансий в армии. В Украине идет масштабная кампания по рекрутингу. Как и на любом рынке труда, в украинской армии есть более популярные должности. Первое место среди них занимает пехота.

Обозреватель По материалам:

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