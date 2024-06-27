ТОП-5 найбільш затребуваних вакансій в армії — Finance.ua

ТОП-5 найбільш затребуваних вакансій в армії Сьогодні 17:07

ТОП-5 найбільш затребуваних вакансій в армії

В Україні триває масштабна кампанія з рекрутингу. Як і на будь-якому ринку праці, в українській армії є більш популярні посади. Перше місце серед них посідає піхота.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.

Які напрямки найбільш затребувані в армії

За словами Грезєва, найбільше людей потрібно піхоті, тобто запит на піхоту на першому місці. На другому місці розташовані професії, які стосуються медичної спеціальності.

На третьому місці за кількістю вакансій штабні посади, на четвертому — все, що стосується транспортування.

П’яту сходинку ділять вакансії в IT та сфера безпілотних систем.

«Але варто зауважити, що якщо говорити про IT, то за однією вакансією, як правило одна посада. Все, що стосується бойових спеціальностей, медичних, за кожною вакансією може бути багато посад. Тобто якщо є вакансія оператор дрона, то велика ймовірність, що шукають не одну людину, а 10−15», — пояснює Владислав.

Він зазначає, що кількість посад, яка стоїть за однією вакансією, є секретною інформацією. Її не можна ні розкривати, ні публікувати, тому що таким чином буде розкрита укомплектованість підрозділів.

Скільки людей відгукуються на вакансію

«У нас знову ж таки конкурують штабні посади (у середньому 53 відгуки) та IT (у середньому 78 відгуків). Вони мають приблизно однакову кількість відгуків за весь час нашої роботи», — ділиться Владислав Грезєв.

Другу позицію за кількістю відгуків обіймають посади, пов’язані з БПЛА (у середньому 34 відгуки), після них популярність має пресслужба (у середньому 90 відгуків).

Читайте також Чи роздають повістки в рекрутингових центрах

Далі статистика по відгуках така:

категорія «інше» (наприклад, кухарі)

транспортні вакансії

медичні вакансії

розвідка на землі

піхота

Важливо зазначити, що кількість відгуків корелює з кількістю вакансій.

«Найменше відгуків ми маємо за спеціальністю авіація, але зокрема, тому що там всього 16 вакансій. За весь час нашої діяльності там 400 людей відгукнулись», — наводить приклад Грезєв.

Загалом складно відстежити динаміку зацікавленості в рекрутингу, оскільки середня кількість відгуків на одну вакансію не показує реальну ситуацію.

«Може бути таке, що за однією вакансією є одна посада. Може бути більше. Тобто 100% на кожну вакансію купа посад, бо потрібні фахівці, які можуть управляти різними засобами, броньованими, вести вогонь тощо», — пояснює засновник рекрутингової агенції.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.