Чи роздають повістки в рекрутингових центрах — Finance.ua

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Чи роздають повістки в рекрутингових центрах

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Чи роздають повістки в рекрутингових центрах
Чи роздають повістки в рекрутингових центрах
В рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телеканалу «Київ».
«База всіх вакансій у війську об’єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії», — заявив Лазуткін.
Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.
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«Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина, — ред.) дізнається, поцікавиться, розповість про себе, й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію», — пояснив Лазуткін.
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Вакансії в армії

Варто додати, що лише нещодавно Міністерство оборони запустило сайт «Будь собою», де також можна знайти вакансію в Силах оборони. Як й згадувалось вище, ще однією онлайн-платформою є Lobby X.
Зокрема всеукраїнську рекрутингову кампанію розпочало Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Перш за все, це стосується цивільного населення. Детальніше про кампанію можна почитати за посиланням.
За матеріалами:
РБК-Україна
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