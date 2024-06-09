Служба в ЗСУ: яка кількість громадян звернулася до рекрутингових центрів — Finance.ua

Служба в ЗСУ: яка кількість громадян звернулася до рекрутингових центрів Сьогодні 17:22

Служба в ЗСУ: яка кількість громадян звернулася до рекрутингових центрів

Наразі в Україні вже функціонують 22 рекрутингові центри, до яких уже звернулося понад 6600 осіб.

Про це під час презентації у Києві проєкту «Техно рекрутинг», який стосується спеціалізованої технічної дорекрутингової підготовки громадян, заявив уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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«У нас уже створена мережа з 22 (рекрутингових — ред.) центрів по всій країні, і вона зараз активно розвивається та розростається», — зазначив Бежевець.

За його словами, ця мережа вже показує гарні результати.

«На сьогодні вже понад 6600 людей звернулися (до цих центрів — ред.), для близько 1,5 тисячі підбираються вакансії, (вони — ред.) сконтактовані з військовими частинами, навчальними центрами. І приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями», — поінформував представник Міноборони.

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Нагадаємо, громадяни, яким вручили повістку, можуть звертатися до рекрутингових центрів для пошуку вакансії та бажаної посади в ЗСУ.

Також Міністерство оборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Укрінформ За матеріалами:

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