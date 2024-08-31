83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom — Finance.ua
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83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom

Личные финансы
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83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom
83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom
Zoom провела опрос своих клиентов и обнаружила, что подавляющее большинство опрашиваемых (83%) считают себя более производительными в условиях гибридной или удаленной работы.
Отвечая на вопрос, как именно они хотели бы работать, больше всего работников явно выбирают полностью удаленный формат работы из любой точки мира — 36%. Еще 22% желают работать удаленно из дома, 25% предпочитают гибридный гибкий график, а 25% — предпочитают работать в офисе.
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«Гибридные» работники сообщают, что они чувствуют себя более связанными со своими командами и руководителями.
83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom
Также сотрудники опросили об интеграции технологий искусственного интеллекта в их рабочие процессы. 94% процентов опрошенных сообщили, что используют ИИ в работе и 84% из них считают, что это повысило их производительность.
83% людей считают себя более эффективными, если работают удаленно — опрос Zoom
Большинство опрошенных согласились с тем, что технологии и инструменты для удаленной работы в их организациях требуют усовершенствования, а 75% считают, что их текущие условия неадекватны.

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Результаты Zoom не особо удивляют, поскольку исследования постоянно показывают, что работники становятся счастливее и продуктивнее, когда им предоставляется возможность работать удаленно.
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Что интересно, в прошлом году генеральный директор Zoom высказывался негативно об удаленном режиме работы именно в Zoom и призвал работников вернуться в офис по гибридному режиму (по крайней мере, 2 дня за рабочую неделю).
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По материалам:
mezha.media
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