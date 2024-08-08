Как изменились спрос и зарплата на удаленную работу — Finance.ua

Как изменились спрос и зарплата на удаленную работу Сегодня 16:06 — Личные финансы

Как изменились спрос и зарплата на удаленную работу

Пандемия коронавируса стала одним из катализаторов перевода работников на удаленный формат работы. Очевидно, что не все сферы экономики могут позволить себе дистанционную работу. Гораздо легче к новому формату подстроились ІТ-сектор и креативные индустрии: реклама, PR, дизайн и т. д. Однако удаленный формат работы также стал популярен в сфере логистики, розничной торговли и работы колл-центров.

Об этом сообщает OLX.

Отмечается, что полномасштабное вторжение внесло свои коррективы в рынок труда, особенно повысив популярность удаленного формата работы. Одной из ключевых причин, почему украинцы стремятся работать удаленно, является обеспечение собственной безопасности и защиты жизни.

По данным OLX Работа, в 2022 году на портале было опубликовано более 33 тысяч вакансий об удаленной работе во всех сферах, которые получили более 1,8 млн откликов пользователей.

«Хотя в 2023 году количество таких вакансий несколько уменьшилось, спрос среди соискателей работы не уменьшился, а наоборот — увеличился (свыше 2 млн откликов). За первое полугодие 2024 года общее количество откликов на удаленную работу на OLX достигает 1 млн. Все это свидетельствует о заинтересованность украинцев в таком формате труда», — подчеркивают аналитики.

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Они добавляют, что традиционными сферами, где работодатели лояльно относятся к удаленной работе, являются ІТ, маркетинг, PR и реклама, образование, финансовые услуги, креативные индустрии (SMM, дизайн, UGC и т. д. ). Многие специалисты из этих сфер могут выполнять свои задачи из любой точки мира. Это обеспечивает непрерывность бизнеса и снижает риски.

Наиболее популярными сферами удаленной работы являются розничная торговля, реклама/дизайн/PR, административный персонал, HR, образование.

Медианная зарплата в Украине для удаленного формата работы в 2024 году составляет 18 500 гривен. Рост с 2022 года — 23%.

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Среди самых высокооплачиваемых сфер стоит отметить сферу логистики, где медианная зарплата в 2024 году составляет 22 500 гривен, что больше, чем, например, в дизайне или образовании.

«Если подытожить, то для работника удаленная работа позволяет обеспечить безопасность, гибкость, экономит время и деньги и улучшает баланс между работой и жизнью: позволяет лучше распределять время между профессиональными и личными делами», — отмечают аналитики.

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