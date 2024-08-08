Портрет фрилансера 2024: где работают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Портрет фрилансера 2024: где работают

Личные финансы
191
Портрет фрилансера 2024: где работают
Портрет фрилансера 2024: где работают
Возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%), что почти не изменилось, если сравнить с 2023 годом (23,7%). Возрастные группы 30−35 и 36−41 годов увеличились на 1,8% и 2,2% соответственно. Это может указывать на то, что больше профессионалов в разгаре карьеры переходят на фриланс. Фрилансеров в возрасте 18−23 лет стало гораздо меньше (-4,8%).
Об этом пишет Freelancehunt.
Читайте также
Соотношение мужчин и женщин почти равно, хотя мужчин немного больше — 53,4% против 46,6%. Это может свидетельствовать об общей привлекательности фриланса для обоих полов, то есть как мужчины, так и женщины находят интересные направления и зарабатывают.
Портрет фрилансера 2024: где работают
Данные исследования показывают, что на фрилансе работает большой процент женатых специалистов (43,8%). Это лишь подтверждает то, что удаленная работа позволяет лучше сбалансировать работу и семейную жизнь.
Портрет фрилансера 2024: где работают
Молодежь (18−23 года) больше всего представлена ​​в категориях, связанных с аудио и видео, переводами и программированием. В большинстве категорий высок процент фрилансеров среди возрастов 24−29 и 30−35 лет, что свидетельствует их об активном участии в развитии рынка труда. Старшие фрилансеры (48+ лет) больше представлены в направлениях, требующих большого опыта, таких как архитектура и инжиниринг.
Читайте также
Портрет фрилансера 2024: где работают
Мужчины предпочитают категории «Архитектура и инжиниринг» (76,1%), «Аудио и видео» (78,1%), «Программирование» (89%). Категории, где женщины значительно преобладают, — «Переводы» (80,6%) и «Работа с текстами» (78,4%). Более или менее равномерное гендерное распределение по направлениям «Аутсорсинг и консалтинг» и «Мобильные приложения».
Читайте также

Более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование

Большинство фрилансеров имеют высшее образование — 51,8%, еще 11% учатся. Также исследование показывает наличие студентов среди удалённых специалистов, что может быть индикатором гибкости и доступности фриланса как варианта карьеры.
В 2024 году доля специалистов с высшим образованием выросла до 51,8% против 48,1% в 2023 году. Количество фрилансеров с незаконченным высшим образованием уменьшилось с 11,8% в 2023 году до 9,6% в 2024 году.
Портрет фрилансера 2024: где работают
Наибольшая доля фрилансеров имеет уровень Pre-Intermediate (33,2%), что позволяет общаться по-английски в разных ситуациях. Значительная часть специалистов знает английский язык на уровне Elementary (26,7%) и Intermediate (19,4%).
Увеличение доли фрилансеров уровня Pre-Intermediate с 30,4% в прошлом году до 33,2% в 2024 году может указывать на то, что все больше специалистов понимают важность знания английского языка и работают над его улучшением.

Где живут

Наибольшая часть фрилансеров проживает в Киевской области (19,9%). Это может быть связано с концентрацией бизнес-центров, вузов и более развитой экономикой региона. Многие фрилансеры проживают также в Днепропетровской (10,3%), Харьковской (9,3%), Одесской (8%) и Львовской (7,8%) областях. Эти регионы экономически активны и имеют большие города с соответствующей инфраструктурой.
Портрет фрилансера 2024: где работают

Самые популярные направления

Среди категорий-лидеров все стабильно уже несколько лет.
  • «Дизайн и арт» — 36,6% фрилансеров.
  • «Программирование» — 22,1%.
  • «Работа с текстами» — 12,4%.
Количество дизайнеров выросло с 32,5% в 2023 году до 36,6% в 2024 году. Это может свидетельствовать о повышении спроса на креативные и визуальные решения. Доля разработчиков увеличилась с 20% в 2023 году до 22,1% в 2024 году, что может быть связано с потребностью в ІТ-специалистах и ​​разработчиках программного обеспечения для бизнеса.
Хотя копирайтеры до сих пор занимают лидерские позиции, все же их количество уменьшилось с 19,4% в 2023 году до 12,4% в 2024 году. Это можно связать с изменениями в спросе на контентные услуги или конкуренцией с ИИ.

Хочу оформить туристическое страхование на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.