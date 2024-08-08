Портрет фрилансера 2024: где работают — Finance.ua

Портрет фрилансера 2024: где работают Сегодня 12:00 — Личные финансы

Портрет фрилансера 2024: где работают

Возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%), что почти не изменилось, если сравнить с 2023 годом (23,7%). Возрастные группы 30−35 и 36−41 годов увеличились на 1,8% и 2,2% соответственно. Это может указывать на то, что больше профессионалов в разгаре карьеры переходят на фриланс. Фрилансеров в возрасте 18−23 лет стало гораздо меньше (-4,8%).

Об этом пишет Freelancehunt

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Соотношение мужчин и женщин почти равно, хотя мужчин немного больше — 53,4% против 46,6%. Это может свидетельствовать об общей привлекательности фриланса для обоих полов, то есть как мужчины, так и женщины находят интересные направления и зарабатывают.

Данные исследования показывают, что на фрилансе работает большой процент женатых специалистов (43,8%). Это лишь подтверждает то, что удаленная работа позволяет лучше сбалансировать работу и семейную жизнь.

Молодежь (18−23 года) больше всего представлена ​​в категориях, связанных с аудио и видео, переводами и программированием. В большинстве категорий высок процент фрилансеров среди возрастов 24−29 и 30−35 лет, что свидетельствует их об активном участии в развитии рынка труда. Старшие фрилансеры (48+ лет) больше представлены в направлениях, требующих большого опыта, таких как архитектура и инжиниринг.

Мужчины предпочитают категории «Архитектура и инжиниринг» (76,1%), «Аудио и видео» (78,1%), «Программирование» (89%). Категории, где женщины значительно преобладают, — «Переводы» (80,6%) и «Работа с текстами» (78,4%). Более или менее равномерное гендерное распределение по направлениям «Аутсорсинг и консалтинг» и «Мобильные приложения».

Более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование

Большинство фрилансеров имеют высшее образование — 51,8%, еще 11% учатся. Также исследование показывает наличие студентов среди удалённых специалистов, что может быть индикатором гибкости и доступности фриланса как варианта карьеры.

В 2024 году доля специалистов с высшим образованием выросла до 51,8% против 48,1% в 2023 году. Количество фрилансеров с незаконченным высшим образованием уменьшилось с 11,8% в 2023 году до 9,6% в 2024 году.

Наибольшая доля фрилансеров имеет уровень Pre-Intermediate (33,2%), что позволяет общаться по-английски в разных ситуациях. Значительная часть специалистов знает английский язык на уровне Elementary (26,7%) и Intermediate (19,4%).

Увеличение доли фрилансеров уровня Pre-Intermediate с 30,4% в прошлом году до 33,2% в 2024 году может указывать на то, что все больше специалистов понимают важность знания английского языка и работают над его улучшением.

Где живут

Наибольшая часть фрилансеров проживает в Киевской области (19,9%). Это может быть связано с концентрацией бизнес-центров, вузов и более развитой экономикой региона. Многие фрилансеры проживают также в Днепропетровской (10,3%), Харьковской (9,3%), Одесской (8%) и Львовской (7,8%) областях. Эти регионы экономически активны и имеют большие города с соответствующей инфраструктурой.

Самые популярные направления

Среди категорий-лидеров все стабильно уже несколько лет.

«Дизайн и арт» — 36,6% фрилансеров.

«Программирование» — 22,1%.

«Работа с текстами» — 12,4%.

Количество дизайнеров выросло с 32,5% в 2023 году до 36,6% в 2024 году. Это может свидетельствовать о повышении спроса на креативные и визуальные решения. Доля разработчиков увеличилась с 20% в 2023 году до 22,1% в 2024 году, что может быть связано с потребностью в ІТ-специалистах и ​​разработчиках программного обеспечения для бизнеса.

Хотя копирайтеры до сих пор занимают лидерские позиции, все же их количество уменьшилось с 19,4% в 2023 году до 12,4% в 2024 году. Это можно связать с изменениями в спросе на контентные услуги или конкуренцией с ИИ.

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