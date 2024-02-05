Спрос на фрилансеров будет только расти: сколько компаний уже сотрудничают со специалистами в формате фриланса (инфографика) — Finance.ua

Спрос на фрилансеров будет только расти: сколько компаний уже сотрудничают со специалистами в формате фриланса (инфографика) Сегодня 15:31 — Личные финансы

Спрос на фрилансеров будет только расти: сколько компаний уже сотрудничают со специалистами в формате фриланса (инфографика)

Среди украинских предпринимателей растет спрос на услуги фрилансеров.

Об этом рассказали во фриланс сервисе Freelancehunt.

Как отмечается, на рынке труда только 21% компаний готовы предложить гибридный или удаленный формат работы.

Инфографика: Freelancehunt

В то же время, у специалистов ситуация противоположная, потому что они хотят работать удаленно или иметь гибридный график — таких оказалось 75%.

Тренд на рынке сейчас задают специалисты, а работодатели будут адаптироваться, поэтому прогнозируется, что спрос на фрилансеров будет только расти.

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Более половины украинских предпринимателей, принявших участие в исследовании Freelancehunt, работает с фрилансерами уже более 4 лет. Также четверть заказчиков (24,24%) нанимают на фрилансе более 60% сотрудников для своих проектов.

С каждым годом увеличивается количество тех, кто сотрудничает со специалистами в формате фриланса. Это подтверждают и аналитические данные: 87,3% заказчиков удовлетворены качеством работы фрилансеров, а 91,1% уверенно утверждают, что именно фрилансеры помогают им развивать бизнес.

Справка Finance.ua:

в 2023 году на рынке фриланса в Украине произошел очередной виток развития, открывший новые возможности для специалистов и заказчиков услуг со всего мира;

с началом полномасштабного вторжения рынок фриланса претерпел многие изменения. Более 250 тысяч украинцев переходили на фриланс, поскольку это удобный формат удаленного сотрудничества. Для многих это была единственная возможность зарабатывать деньги. Украинский сервис фриланса Freelancehunt сообщил, каких изменений ожидать в 2024—2025 годах.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Економічна Правда По материалам:

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