Только треть украинцев никогда не перерабатывают — исследование Сегодня 08:33 — Личные финансы

Только треть украинцев никогда не перерабатывают — исследование

Только 28% украинцев никогда или практически никогда не работали сверхурочно. 68% заявили, что работают сверхурочно (13% - постоянно, 24% - часто, 31% - иногда).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

Проблемы рынка труда

К основным проблемам, которые сейчас существуют на рынке труда Украины граждане, принимавшие участие в исследовании, относят — мобилизацию работников — 73%, дефицит кадров — 53%, отток квалифицированных кадров за границу — 48%, тенизацию экономических отношений — 26% и диспропорции в зарплатных ожиданиях кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса — 22%. 19% сообщили о неготовности рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами старше 40 лет.

Новые правила мобилизации существенно повлияли на все секторы рынка труда в Украине, но особенно проблематичны там, где большинство рабочей силы традиционно составляют мужчины.

Условия труда

Только 28% работающих респондентов ответили, что им никогда или практически никогда не приходится работать сверхурочно.

Среди работающих в условиях сверхурочного времени 13% ответили, что работают в таких условиях постоянно, 24% — ответили, что сверхурочно работают часто и 31% сверхурочно работают, но это случается редко.

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Если люди работают сверхурочно, то 26% получают большую заработную плату, адекватную сверхурочной работе, 29% опрошенных респондентов ответили, что получают большую заработную плату, но не адекватную отработанному времени, и 36,5% респондентов ответили, что в случаях, когда им приходится работать сверхурочно они вообще не получают вознаграждения за сверхурочную работу.

Требования к работе

Главным требованием к работе для респондентов, принимавших участие в исследовании, является достойный уровень заработной платы — на это указало подавляющее большинство опрошенных — 89%.

Также среди требований называют бронирование работников от мобилизации (24%), дополнительные социальные льготы, привилегии, бенефиты (24%), стабильность компаниях и комфортные условия труда (22%), удобство расположения — 16%, карьерные перспективы — 14%, страхование жизни работников — 13%, дружеская атмосфера в коллективе — 11%.

При этом 53% отметили, что размер заработной платы не соответствует трудовым усилиям, не учитывает сложность или важность труда, 24% отметили тяжесть и чрезмерную интенсивность работы.

Дефицит кадров

О дефиците специалистов всех квалификаций (квалифицированных и неквалифицированных) сообщили 66% мужчин и 55% женщин, среди них 30% сообщили о существенном дефиците специалистов всех квалификаций, 24% - о дефиците квалифицированных специалистов. 32% ответили, что дефицита кадров нет.

Чтобы преодолеть дефицит кадров в Украине, 54% ответили, что необходима переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в трудовом коллективе, 52% обратили внимание на необходимость распространять программы привлечения молодых специалистов и поощрение возвращения в Украину граждан Украины, которые сейчас находятся за границей, 53% считают, что целесообразно развивать программы обучения и адаптации для работников постарше и приспособления рабочих мест и условий занятости для старших и работников с инвалидностью. Пятая часть (22%) высказалась за необходимость автоматизации процессов производства.

При этом только 15% одобряют привлечение женщин к мужским профессиям.

Намерения по трудоустройству

71% ответили, что сейчас не планируют менять свою работу, 17% намерены сменить работу и 12% затрудняются дать однозначный ответ.

Среди неработающих 60% ответили, что не планируют и не готовы в принципе выйти на работу. Готовы к работе только 31% неработающих респондентов. 78% опрошенных респондентов даже не ищут работу. В разрезе пола среди неработающих готовы выйти на работу 34% мужчин и 29% женщин. Ищут работу среди тех, кто сейчас не работает только 16% опрошенных. Среди них ищут работу 20,5% мужчин и всего 14% женщин.

На вопрос «С какими проблемами вы сталкиваетесь при поиске работы» — 56% ответили, что главной проблемой является низкий уровень заработной платы по имеющимся вакансиям, 52% - отсутствие работы по специальности и 34% - недостаточность навыков и компетентностей, которые нужны работодателю.

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