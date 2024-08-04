Карьерный старт: где получить опыт, если вы ищете первую работу — Finance.ua

Карьерный старт: где получить опыт, если вы ищете первую работу Сегодня 12:13 — Личные финансы

Карьерный старт: где получить опыт, если вы ищете первую работу, Фото: freepik

Начало профессионального пути часто кажется замкнутым кругом: чтобы получить работу, нужен опыт, а чтобы получить опыт, нужно трудоустройство. Немногие работодатели готовы обучать новичков, поскольку это требует дополнительных ресурсов. Однако получить необходимый опыт в начале карьеры все же возможно.

Эксперты budni. robota рассказали , как это сделать.

Читайте также Сезонная работа в Украине: как повысилась зарплата

Проекты для знакомых. Если у вас есть друзья, родственники, знакомые, у которых есть собственный бизнес или которым требуются определенные услуги, предложите им свою помощь.

К примеру, вы можете создать веб-сайт для только что открытого кафе, логотип для компании, разработать контент-план для страницы в Instagram.

Но выполняйте работу качественно и соблюдайте все дедлайны и пожелания. Это продемонстрирует ваш профессиональный подход и поможет избежать недоразумений.

Читайте также ИИ в автоматизации процессов, и его влияние на улучшение работы

После завершения проекта, обязательно попросите предоставить обратную связь, оставить отзыв на LinkedIn и, при необходимости, написать рекомендательное письмо. Это будет большим преимуществом при поиске будущей работы.

Фриланс-биржа. Это онлайн-платформы, где работодатели публикуют вакансии, а фрилансеры — предлагают свои услуги.

Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на одной или нескольких биржах и создайте профиль. Укажите навыки, опыт, образование и добавьте портфолио работ (при наличии).

Подав заявку на проект, пишите четкие и содержательные предложения. Объясните, почему подходите для этой задачи, как вы планируете ее выполнить и каких результатов клиент может ожидать.

Однако учитывайте, что новичкам на таких платформах сложно конкурировать с опытными специалистами, ведь большое значение имеют отзывы и рейтинги заказчиков.

Выход есть — найдите специалиста с опытом и хорошей клиентской базой и предложите делать за него определенные задачи.

Хакатоны. Это интенсивные мероприятия, в ходе которых группы людей работают над инновационными проектами или решениями в течение ограниченного времени (от одного до нескольких дней).

Эти события часто организуют компании, университеты или профессиональные сообщества. Участники формируют команды по разным профессиональным направлениям (разработчики программного обеспечения, дизайнеры, бизнес-аналитики и т. п. ) и совместно работают над решением задачи или проблемы.

Читайте также Когда работодатель должен уволить работника по собственному желанию без двухнедельной отработки

В конце каждая команда представит свои результаты перед жюри. Проекты оценивают по разным критериям: инновационность, техническая сложность, реализация и т. д. Лучшие команды обычно получают награды или приглашения на работу.

Курсы и онлайн-обучение. Онлайн-платформы предлагают широкий выбор курсов для представителей разных отраслей: технические и гуманитарные науки, бизнес, искусство, образование и т. д.

Вы можете выбрать обучающую программу, которая отвечает вашим интересам и карьерным амбициям. Учиться можно в удобное для вас время, темп выбираете сами. Это особенно полезно для тех, у кого напряженный график или кто живет в другом городе.

Читайте также Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето

Параллельно с обучением можно общаться с участниками, обмениваться опытом и сотрудничать в разных проектах.

После окончания курсов вы получите сертификат, который в будущем стоит добавить в свое резюме или LinkedIn-профиль.

Волонтерство. Многие волонтерские организации активно ищут специалистов для помощи в тех или иных мероприятиях. Если вы не встречали таких предложений, самостоятельно обратитесь в местные общественные организации, школы, музеи или больницы.

Также многие учебные заведения имеют волонтерские программы. Выбрав нужное предложение и приступив к работе, вы разовьете навыки коммуникации, командной работы и лидерства.

Также благодаря волонтерству вы познакомитесь с разными людьми, которые помогут найти новые возможности и узнать вакансии.

Стажировка. Многие компании предлагают стажировку для студентов и выпускников.

Стажировка позволяет не только получить практический опыт, но и понять реалии профессионального мира, найти полезные контакты и подготовиться к будущей карьере.

Стажируясь в компании, вы сможете узнать больше о ее корпоративной культуре, ценностях и подходах к работе. Это поможет понять, подходит вам именно такая рабочая атмосфера.

Читайте также В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары

Кстати, многие компании используют стажировку как способ найти талантливых молодых специалистов для постоянного трудоустройства. Так что успешная стажировка может перерасти в вашу первую работу.

В общем, возможностей для приобретения опыта немало. Главное — будьте активны и не бойтесь браться за новые задачи. Ваша инициатива и желание учиться обязательно будут отмечены работодателями.

Напомним, из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.