Карьерный старт: где получить опыт, если вы ищете первую работу — Finance.ua

Карьерный старт: где получить опыт, если вы ищете первую работу
Начало профессионального пути часто кажется замкнутым кругом: чтобы получить работу, нужен опыт, а чтобы получить опыт, нужно трудоустройство. Немногие работодатели готовы обучать новичков, поскольку это требует дополнительных ресурсов. Однако получить необходимый опыт в начале карьеры все же возможно.
Эксперты budni. robota рассказали, как это сделать.
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Проекты для знакомых. Если у вас есть друзья, родственники, знакомые, у которых есть собственный бизнес или которым требуются определенные услуги, предложите им свою помощь.
К примеру, вы можете создать веб-сайт для только что открытого кафе, логотип для компании, разработать контент-план для страницы в Instagram.
Но выполняйте работу качественно и соблюдайте все дедлайны и пожелания. Это продемонстрирует ваш профессиональный подход и поможет избежать недоразумений.
После завершения проекта, обязательно попросите предоставить обратную связь, оставить отзыв на LinkedIn и, при необходимости, написать рекомендательное письмо. Это будет большим преимуществом при поиске будущей работы.
Фриланс-биржа. Это онлайн-платформы, где работодатели публикуют вакансии, а фрилансеры — предлагают свои услуги.
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на одной или нескольких биржах и создайте профиль. Укажите навыки, опыт, образование и добавьте портфолио работ (при наличии).
Подав заявку на проект, пишите четкие и содержательные предложения. Объясните, почему подходите для этой задачи, как вы планируете ее выполнить и каких результатов клиент может ожидать.
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Однако учитывайте, что новичкам на таких платформах сложно конкурировать с опытными специалистами, ведь большое значение имеют отзывы и рейтинги заказчиков.
Выход есть — найдите специалиста с опытом и хорошей клиентской базой и предложите делать за него определенные задачи.
Хакатоны. Это интенсивные мероприятия, в ходе которых группы людей работают над инновационными проектами или решениями в течение ограниченного времени (от одного до нескольких дней).
Эти события часто организуют компании, университеты или профессиональные сообщества. Участники формируют команды по разным профессиональным направлениям (разработчики программного обеспечения, дизайнеры, бизнес-аналитики
и т. п.) и совместно работают над решением задачи или проблемы.
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В конце каждая команда представит свои результаты перед жюри. Проекты оценивают по разным критериям: инновационность, техническая сложность, реализация
и т. д. Лучшие команды обычно получают награды или приглашения на работу.
Курсы и онлайн-обучение. Онлайн-платформы предлагают широкий выбор курсов для представителей разных отраслей: технические и гуманитарные науки, бизнес, искусство, образование
и т. д.
Вы можете выбрать обучающую программу, которая отвечает вашим интересам и карьерным амбициям. Учиться можно в удобное для вас время, темп выбираете сами. Это особенно полезно для тех, у кого напряженный график или кто живет в другом городе.
Параллельно с обучением можно общаться с участниками, обмениваться опытом и сотрудничать в разных проектах.
После окончания курсов вы получите сертификат, который в будущем стоит добавить в свое резюме или LinkedIn-профиль.
Волонтерство. Многие волонтерские организации активно ищут специалистов для помощи в тех или иных мероприятиях. Если вы не встречали таких предложений, самостоятельно обратитесь в местные общественные организации, школы, музеи или больницы.
Также многие учебные заведения имеют волонтерские программы. Выбрав нужное предложение и приступив к работе, вы разовьете навыки коммуникации, командной работы и лидерства.
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Также благодаря волонтерству вы познакомитесь с разными людьми, которые помогут найти новые возможности и узнать вакансии.
Стажировка. Многие компании предлагают стажировку для студентов и выпускников.
Стажировка позволяет не только получить практический опыт, но и понять реалии профессионального мира, найти полезные контакты и подготовиться к будущей карьере.
Стажируясь в компании, вы сможете узнать больше о ее корпоративной культуре, ценностях и подходах к работе. Это поможет понять, подходит вам именно такая рабочая атмосфера.
Кстати, многие компании используют стажировку как способ найти талантливых молодых специалистов для постоянного трудоустройства. Так что успешная стажировка может перерасти в вашу первую работу.
В общем, возможностей для приобретения опыта немало. Главное — будьте активны и не бойтесь браться за новые задачи. Ваша инициатива и желание учиться обязательно будут отмечены работодателями.
Напомним, из-за нехватки рабочей силы украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты работникам.
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