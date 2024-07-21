В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары

Личные финансы
16
В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары
В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары, Фото: pixabay
Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.
Об этом говорится в материалах Гоструда.

При какой температуре запрещено работать

В ведомстве пояснили, что для разных видов работ предусматриваются разные показатели температуры воздуха.
Читайте также
В то же время верхним пределом температуры на постоянном рабочем месте, где работник проводит более половины рабочего времени или не менее двух часов подряд, +28 градусов.
В случае необходимости выполнения работы под открытым небом, на открытых площадках, продолжительность не может быть выше 4−5 часов за одну смену.

Как работать без вреда для здоровья в жару

Работодатели должны следить за продолжительностью перерывов. Они не должны быть менее 10% рабочего времени на каждые два градуса превышения. Если температура выше +35 градусов, продолжительность рабочего времени должна составлять 15−20 минут с отдыхом не менее 10 минут.
Читайте также
При этом сотрудники должны находиться в помещениях, где температура не ниже 25 градусов. Это объясняют тем, что из-за резких перепадов температур у человека может произойти сердечный приступ.
В то же время допустимой продолжительностью нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, считается 4−5 часов, а без нее — 1,5−2 часа.
В случае, если температура воздуха выше отметки в +37 градусов, такая работа считается опасной. Работодатели должны пересмотреть порядок рабочего времени. Они имеют право перенести рабочие часы на утреннее или вечернее время.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.