В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары — Finance.ua

В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары Сегодня 13:19 — Личные финансы

В Гоструда рассказали об особенностях работы во время жары, Фото: pixabay

Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.

Об этом говорится в материалах Гоструда.

При какой температуре запрещено работать

В ведомстве пояснили, что для разных видов работ предусматриваются разные показатели температуры воздуха.

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В то же время верхним пределом температуры на постоянном рабочем месте, где работник проводит более половины рабочего времени или не менее двух часов подряд, +28 градусов.

В случае необходимости выполнения работы под открытым небом, на открытых площадках, продолжительность не может быть выше 4−5 часов за одну смену.

Как работать без вреда для здоровья в жару

Работодатели должны следить за продолжительностью перерывов. Они не должны быть менее 10% рабочего времени на каждые два градуса превышения. Если температура выше +35 градусов, продолжительность рабочего времени должна составлять 15−20 минут с отдыхом не менее 10 минут.

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При этом сотрудники должны находиться в помещениях, где температура не ниже 25 градусов. Это объясняют тем, что из-за резких перепадов температур у человека может произойти сердечный приступ.

В то же время допустимой продолжительностью нагрузки за рабочую смену для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, считается 4−5 часов, а без нее — 1,5−2 часа.

В случае, если температура воздуха выше отметки в +37 градусов, такая работа считается опасной. Работодатели должны пересмотреть порядок рабочего времени. Они имеют право перенести рабочие часы на утреннее или вечернее время.

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