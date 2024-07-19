Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей — Finance.ua

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей

Правительство ввело компенсационные программы для работодателей за трудоустройство людей с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении Мининтергации.

Работодатели получают следующие виды компенсаций:

За обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью Работодателям, которые принимают на работу людей с инвалидностью I и II групп и обустраивают под их нужды рабочие места, государство предоставляет компенсацию.

За обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы — до 106,5 тысячи гривен, для человека с инвалидностью II группы — 71 тысячу гривен.

Компенсация за трудоустройство зарегистрированных безработных с инвалидностью

За трудоустройство лиц с инвалидностью, имеющих статус зарегистрированного безработного, государство компенсирует 50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы (в настоящее время это 8000 тысяч гривен).

Общий срок компенсации в течение года составляет 6 месяцев.

За трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица. Работодатель, трудоустроивший ВПЛ с инвалидностью, может получать компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение 6 месяцев.

С более подробной информацией о таких компенсациях можно ознакомиться по ссылке

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