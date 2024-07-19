Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей

Казна и Политика
23
Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей
Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями: компенсация для работодателей
Правительство ввело компенсационные программы для работодателей за трудоустройство людей с инвалидностью.
Об этом говорится в сообщении Мининтергации.
Работодатели получают следующие виды компенсаций:
  • За обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью Работодателям, которые принимают на работу людей с инвалидностью I и II групп и обустраивают под их нужды рабочие места, государство предоставляет компенсацию.
  • За обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы — до 106,5 тысячи гривен, для человека с инвалидностью II группы — 71 тысячу гривен.

Компенсация за трудоустройство зарегистрированных безработных с инвалидностью

За трудоустройство лиц с инвалидностью, имеющих статус зарегистрированного безработного, государство компенсирует 50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы (в настоящее время это 8000 тысяч гривен).
Общий срок компенсации в течение года составляет 6 месяцев.
  • За трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица. Работодатель, трудоустроивший ВПЛ с инвалидностью, может получать компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение 6 месяцев.
С более подробной информацией о таких компенсациях можно ознакомиться по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.