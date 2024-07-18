Нормы труда в Польше: когда можно брать перерывы и как оплачивается работа в выходные и ночью — Finance.ua

Нормы труда в Польше: когда можно брать перерывы и как оплачивается работа в выходные и ночью Сегодня 19:12 — Мир

Нормы труда в Польше: когда можно брать перерывы и как оплачивается работа в выходные и ночью

У Польши есть свои нормы и требования ко времени работы. UAinKrakow.pl рассказывает, сколько часов можно работать, какие бывают перерывы на работе и куда обращаться, когда работодатель заставляет работать сверхурочно.

Требования к рабочему времени в Польше

В соответствии с положениями Кодекса законов о труде , в Польше рабочее время не может превышать 8 часов в день и 40 часов при средней 5-дневной рабочей неделе.

Наиболее распространенными графиками в Польше являются смены по 8, 10 и 12 часов, но существует также множество исключений.

Сколько максимально часов в день можно работать

В Кодексе законов о труде четко не указано, сколько можно работать без выходных. Однако работник имеет право на не менее 35 часов непрерывного отдыха на выходных еженедельно, а в рабочие дни — не менее 11 часов отдыха без перерыва.

Можно ли работать по 12 часов?

В таком случае предусмотрен режим сокращенной рабочей недели, при которой можно работать не более 4 дней в неделю по 12 часов в день. Благодаря этому решению у работника может быть 3 выходных в неделю.

Перерывы на работе

Ежедневный перерыв на работе

Каждый работник имеет право на обязательный перерыв на работе. Если смена длится более 6 часов в день, то отдых должен быть не короче 15 минут.

Такой перерыв нельзя взять в начале смены или по ее окончании. То есть прийти на работу на 15 минут позже или закончить работу на 15 минут раньше не выйдет.

При рабочей смене менее 6 часов перерывы не предусматриваются.

Перерыв на обед

Обеденный перерыв вполне возможен, но не обязательен в Польше, и зависит от решения работодателя. Он может занять до 60 минут и считается дополнительным.

Во время перерыва работник имеет право не только пообедать, но и решить какие-то личные вопросы, например, сходить к врачу.

В большинстве случаев такой обеденный перерыв устанавливается соглашением между работником (коллективом, профсоюзом) и работодателем. Пункт об обеденном перерыве должен быть в коллективном договоре или в договоре о работе.

Работодатели имеют право уменьшать продолжительность обеденного перерыва, но такое в Польше встречается редко.

Перерыв при работе за компьютером

Если человек работает за компьютером целый день, то по истечении каждого часа работы имеет право на перерыв до пяти минут. Этот отдых входит в рабочее время. Но работник не может объединить такие «пятиминутки» в общий период и сделать себе долгий перерыв.

Дополнительные 15 минут предоставляют людям с инвалидностью и молодежи (15−18 лет), работающей более 4,5 часов в день.

Перерыв для кормящей матери

Работница, кормящая ребенка грудью, ежедневно может брать два получасовых перерыва, включенных в его рабочее время. Если у нее более одного ребенка, то может рассчитывать на два законных перерыва продолжительностью по 45 минут.

Но если работница проводит за работой менее четырех часов в день — перерывы не предоставляют.

Работа в праздничные и выходные дни

Работа в воскресенье и праздничные дни возможна только в том случае, если это указано в положениях работодателя.

Также работать в воскресенье и праздничные дни разрешают в следующих сферах:

в пожарных командах и спасательных службах;

в отрасли транспорта и связи;

в охране имущества и защиты людей;

в сельском хозяйстве;

в заведениях общественного питания и обслуживания населения.

В выходные дни могут работать люди, график работы которых включает только пятницу, субботу и воскресенье.

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Как оплачивают работу в выходные и праздники

Работник, выполняющий дополнительную работу в воскресенье, имеет право на полный выходной день. Не важно, сколько дополнительных часов он работал в этот день.

Людям, работающим в праздничные дни, должны предоставить другой выходной день. Если у работодателя такой возможности нет, то работник имеет право на доплату к заработной плате в размере 100% за каждый дополнительный час.

Работа в праздничные дни оплачивается так же, как работа в воскресенье.

Работа в ночное время

Ночной считается работа с 21:00 до 7:00. Каждый работающий в ночное время имеет право на надбавку за каждый час работы в размере 20% почасовой оплаты труда (исходя из минимальной заработной платы).

Если работник постоянно выполняет работу в ночное время, прибавка может быть заменена одноразовой выплатой.

Кто имеет право на гибкий график работы

Если работник хочет работать по гибкому графику, может написать заявление на разрешение, а работодатель обязан его рассмотреть.

Такое заявление может подать:

работница, которая находится в предродовом положении и имеет осложнения беременности. Также заявление может подать ее муж;

родители ребенка, имеющего справку о тяжелой инвалидности или неизлечимом заболевании;

родители ребенка со справкой об инвалидности средней или тяжелой степени.

Работодатель может отказать, если гибкий график невозможен из-за вида работы, которую выполняет работник.

Куда обращаться, если на работе требуют работать сверхурочно

Если вас заставляют работать в воскресенье и праздничные дни — это нарушение прав рабочего (кроме случаев, когда это было оговорено в договоре). В таких случаях вы можете подать жалобу в Инспекцию труда по месту жительства.

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