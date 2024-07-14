В Польше сокращают помощь украинским беженцам: где искать бесплатное жилье — Finance.ua

В Польше сокращают помощь украинским беженцам: где искать бесплатное жилье Сегодня 16:03 — Мир

В Польше сокращают помощь украинским беженцам: где искать бесплатное жилье

С 1 июля в Польше отменили программу помощи украинским беженцам «40+». Теперь частные владельцы не будут получать компенсацию за размещение украинцев с временной защитой.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

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Правительство отметило, что в последнее время наблюдается постоянное уменьшение количества заявителей на компенсацию по программе «40+». Одновременно с этим в центрах коллективного размещения возросло количество свободных мест.

В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши также сообщается, что с момента запуска программы из государственного бюджета выделены значительные финансовые ресурсы.

Однако в настоящее время приоритет будет оказываться поддержке внутренних социальных программ и инвестированию в экономическое развитие страны.

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Программа «40+» предусматривала ежедневную компенсацию в размере 40 злотых (около 400 гривен) для покрытия расходов на проживание и питание лиц, нашедших убежище в Польше. До 1 июля 2024 г. программа действовала в течение 120 дней с момента первого въезда беженцев в страну.

Где искать бесплатное жилье в Польше

Теперь беженцам рекомендуется обращаться в воеводские управления, которые будут обеспечивать их размещение в коллективных центрах за государственные средства.

Возможность бесплатного жилья в Польше можно найти через объявления на официальных правительственных ресурсах. Польское правительство создало несколько порталов, предназначенных для помощи украинцам, где доступна информация о жилищных вариантах. Один из таких — Pomagam Ukrainie

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Проживание в этих центрах будет бесплатным в течение первых 120 дней. Для уязвимых категорий лиц этот период может быть продлен, в то время как другие беженцы будут платить до 60 злотых в день (приблизительно 600 гривен). Из выплаты для несовершеннолетних (800 злотых в месяц) будет отчисляться 15 злотых в день.

Напомним, если вы работали в Польше и Украине, вы можете получать 2 пенсии или помощи — от Управления социального страхования (ZUS) и от учреждений социального страхования Украины.

Однако необходимо выполнить условия для начисления вам пенсии или помощи на территории каждого из этих государств.

Телеканал 24 По материалам:

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