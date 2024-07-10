Коли українці можуть отримати пенсію в Польщі: детальна інструкція — Finance.ua

Коли українці можуть отримати пенсію в Польщі: детальна інструкція Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Коли українці можуть отримати пенсію в Польщі: детальна інструкція

Якщо ви працювали в Польщі і в Україні, ви можете отримувати 2 пенсії або допомоги — від Управління соціального страхування (ZUS) і від установ соціального страхування України. Однак, необхідно виконати умови для нарахування вам пенсії або допомоги на території кожної з цих держав.

Управління соціального страхування (ZUS) виплатить вам пенсію або допомогу за періоди страхування в Польщі. А українська установа — за періоди роботи в Україні.

На яких умовах можна отримати дві пенсії

Умови, які потрібно виконати, щоб отримати пенсію, залежать від того, чи особа народилася до 1949 року, чи після 1948 року.

Якщо ви народилися до 1949 року

Якщо ви народилися до 1949 року, то на даний момент ви вже є особою пенсійного віку, який у Польщі становить для жінок 60 років, а для чоловіків — 65 років. Управління соціального страхування (ZUS) призначить пенсію, якщо особа доведе необхідний страховий стаж:

20 років для жінок,

25 років для чоловіків.



Якщо ви не можете документально підтвердити такий тривалий стаж, то можна отримати пенсію, якщо ваш стаж складає принаймні:

15 років для жінок,

20 років для чоловіків.



Однак, якщо пенсія буде складати суму нижчу від розміру мінімальної пенсії, то в цій ситуації Управління соціального страхування (ZUS) не підвищуватиме її до розміру мінімальної пенсії.

Якщо страховий стаж в Польщі закороткий для нарахування пенсії, то до польських страхових періодів будуть додані періоди страхування в Україні.

Якщо після сумування польських і українських страхових періодів страховий стаж, як і раніше, буде надто коротким для отримання пенсії на території Польщі, будуть додані також періоди страхування в інших країнах, в яких особа працювала. ZUS може додати страхові періоди з країн, з якими Польща і Україна уклали угоду про соціальне забезпечення. Це:

Болгарія,

Латвія,

Чехія,

Іспанія,



Естонія,

Португалія,



Литва,

Словаччина.



Якщо Ви народилися після 1948 року

ZUS нарахує пенсію в разі виконання наступних умов:

Ви досягли загального пенсійного віку, який в Польщі становить:

— 60 років для жінок,

— 65 років для чоловіків,



— 60 років для жінок, — 65 років для чоловіків, ви маєте сплачені в Польщі внески по соціальному страхуванню або пенсійному страхуванню і страхуванню по інвалідності принаймні за 1 день, наприклад, як працівник, повірений, або як особа, яка вела несільськогосподарську діяльність.

Тривалість страхового стажу не має значення для встановлення пенсії в загальному пенсійному віці для осіб, які народилися після 1948 року.

Більше інформації можна знайти у пам’ятці ZUS.

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