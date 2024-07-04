Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, — Мінсоцполітики — Finance.ua
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Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, — Мінсоцполітики

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Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, — Мінсоцполітики
Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, — Мінсоцполітики
Лише 9,5 млн українців сплачують ЄСВ, а пенсію отримують 11 млн пенсіонерів. Тому спроектовано зміни до чинного законодавства, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії у Вільнюсі.

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«Сьогодні у нас критична ситуація з пенсійним забезпеченням, адже 9,5 млн людей платять ЄСВ, а 11 млн пенсіонерів пенсію отримують. Це дуже несприятливе співвідношення для того, щоб посилювати захист в солідарній пенсійній системі, для наших громадян», — каже Жолнович.
За її словами, вже спроектовано зміни до чинного законодавства і фіналізують їх, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.
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«Ми побачили певні викривлення щодо того, як сьогодні нараховується пенсія, сьогоднішніх пенсіонерів і тих, хто отримав пенсії давно. Зараз, ми принаймні вирівняємо рівень пенсійних виплат, щоб вони були справедливі», — додає вона.
Жолнович наголошує, що це лише перша частина великої реформи, яка має об’єднати усі соціальні сфери у єдиний соціальний кодекс.
«Ми маємо започаткувати накопичувальну пенсійну систему, щоб дати можливість нашим громадянам, які зараз працюють, відкласти власні заощадження, щоб мати можливість забезпечити себе на пенсії в майбутньому. Крім того, такі накопичення, є дуже хорошим внутрішнім інвестиційним ресурсом, який нам потрібний для відновлення», — каже міністерка соціальної політики.
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За матеріалами:
УНН
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