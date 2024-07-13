Экономист объяснил, почему украинские беженцы полезны для чешской экономики — Finance.ua

Экономист объяснил, почему украинские беженцы полезны для чешской экономики Сегодня 17:19 — Мир

Экономист объяснил, почему украинские беженцы полезны для чешской экономики

Беженцы не забирают рабочие места у чехов, а наоборот — пользуются чешским обществом.

Влияние беженцев на экономику объяснил экономист Петр Бартонь из инвестиционной группы Natland, пишет Radio Prague International.

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«Они (украинцы. — Ред.) с экономической точки зрения являются новой рабочей силой и, несмотря на оказанную им значительную социальную помощь, всегда выгодны чешскому государству. Ведь украинцы платят налоги и занимают рабочие места, которые уже давно остаются вакантными», — отметил Петр Бартонь.

В то же время эксперт опроверг еще одно опасение: если бы украинцы забирали у чехов рабочие места, в стране росла бы безработица. В то же время она уже долгое время находится на очень низком уровне, убежден чешский специалист.

Как пишет Radio Prague International, опираясь на данные МВД Чехии, с начала полномасштабной войны россии против Украины страна приняла более 600 тыс. украинских беженцев. На 1 июля в стране было зарегистрировано более 360 тыс. украинцев с временной защитой.

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В то же время, обращает внимание Бартонь, чешское государство могло бы получить от беженцев и гораздо больше пользы — но этому мешает очень длительный процесс признания профессиональной квалификации. Ведь прибывающие в Чехию беженцы часто являются образованными специалистами в тех отраслях, в которых длительное время не хватает работников.

Эти люди, будь им легче получить признание своей квалификации, смогли бы заполнить больше мест, для которых сейчас не хватает людей.

«Низкая безработица означает, что те, кто мог бы работать на тех местах, сегодня находят работу на высших должностях, потому что там тоже не хватает людей», — объясняет ситуацию он.

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Украинцы, не имеющие признанной в Чехии квалификации, устраиваются на неквалифицированную работу.

«А нашей целью должно быть, чтобы даже если они начнут с самого низа, смогли быстро пробиться вверх», — добавляет Бартонь.

Напомним, в Чехии есть дефицит медицинских работников, но украинским врачам, являющимся беженцами, до сих пор трудно трудоустроиться. Для получения разрешения на практику украинцам следует пройти аттестацию, которая может занимать до двух лет.

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